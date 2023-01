Knot geeft euro zet omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De dollar staat maandag lager door meer risicobereidheid onder beleggers, die daardoor veilige havens in dollars verlaten, terwijl de euro stijgt na uitspraken van ECB-beleidsmaker Klaas Knot.

De euro/dollar noteerde maandag 0,4 procent hoger op 1,0912. Ook ten opzichte van de euro en de Japanse yen klimt de Europese eenheidsmunt fors, met respectievelijk 0,5 en 0,8 procent.

"De opmars van de euro zet stevig door, met een flinke handel tijdens de marktopening maandagochtend", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

De aanleiding zijn uitspraken van Klaas Knot, de centrale bankier van Nederland in de Europese Centrale Bank, die zijn eerdere uitspraken over het te verwachten aantal rentestappen met 50 basispunten nader toelichtte.

In een recent interview met CNBC zei Knot te rekenen op meerdere verhogingen met 50 basispunten. Dit kon echter worden uitgelegd als slechts een toekomstige stap van die omvang, aangezien er al zo'n stap was gezet bij het vorige rentebesluit.

Afgelopen weekend zei Knot op de Nederlandse tv nog maar eens dat hij wel degelijk nog zeker twee stappen van 50 basispunten wil zien, zowel in februari als in maart. "En die duidelijkheid steunt de euro", aldus Koopman.

Daar stond tegenover dat de doorgaans havikachtige Fed-beleidsmaker Christopher Waller aangaf dat het wel eens genoeg zou kunnen zijn als de Fed in februari nog 25 basispunten en misschien in maart nog eens 25 basispunten bovenop de rente zou doen. Zo lopen de verwachtingen voor de monetaire ontwikkelingen in de VS en de EU steeds meer uiteen, ten gunste van de euro.

De markt is erg optimistisch over de euro, vindt Koopman, en dat heeft vooral te maken met de energiemarkt. De energieprijzen in Europa zijn sterk gedaald en de markt is vooral positiever geworden dat het dit jaar veel gemakkelijker zal worden dan vorig jaar om de gasvoorraden bijtijds te vullen tegen normalere prijzen. Er is veel geinvesteerd in capaciteit om de voorraden sneller te kunnen aanvullen met LNG en dat moet zich uitbetalen, volgens de huidige marktverwachtingen, zei Koopman.

De analist van Rabobank erkent dat zijn bank deze rally niet had zien aankomen, en nog lang verwachtte dat de dollar weer zou opveren en de euro weer onder pariteit zou terugvallen. Dat scenario heeft Rabobank nu geschrapt. "We zaten daar mis en dat is goed nieuws, dus eigenlijk niet vervelend om daar mis te zitten", aldus de analist.

Koopman ziet nog wel kleinere risico's, bijvoorbeeld dat de heropening van China meer vraag naar aardgas zal opleveren waardoor de markt toch weer wat krapper kan worden. De paniekprijzen die vorig jaar werden betaald in Europa voor aardgas, waarin landen tegen elkaar opboden om hun voorraden op peil te krijgen, ziet Koopman dit jaar echter niet meer terugkeren.



Ook zou een heropleving van de oorlog in Oekraïne na de verdere mobilisatie van het Russische leger het optimisme weer kunnen dempen.

Deze week zijn er macro-economische cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten. Dit zou de dollar aan de zachte kant kunnen houden, hoewel de munt al substantieel is gedaald en shortsellers mogelijk terughoudend zijn om in te zetten tegen de dollar voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed op 1 februari, volgens analist Chris Turner van ING.