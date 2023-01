Bank of America overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt en overtrof de verwachtingen daarmee. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de op één na grootste bank van de VS. CEO Brian Moynihan sprak van een sterk jaar met stijgende winsten in een in toenemende mate vertragende economie. Bank of America boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 7,1 miljard dollar, ofwel 0,85 dollar per aandeel, tegenover 7,0 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 11 procent van 22,1 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2021 naar 24,5 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. De rentebaten stegen zelfs met 29 procent. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 0,77 dollar per aandeel op een omzet van 24,2 miljard dollar. De bank voegde 1,1 miljard dollar toe aan de zogeheten stroppenpot om mogelijke slechte leningen af te dekken. Een jaar eerder was er nog een vrijval van 0,5 miljard dollar. De CET1 ratio eindigde op 11,2 procent. Het aandeel Bank of America noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

