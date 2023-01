Signify waarschuwt voor sterkere terugval Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het vierde kwartaal de vergelijkbare omzet sterk zien teruglopen, waardoor de omzetverwachting ook voor heel 2022 neerwaarts werd bijgesteld. Dit bleek uit een tussentijds bericht van de verlichtingsspecialist. In het vierde kwartaal zag Signify de resultaten in China sterker teruglopen dan verwacht, vanwege verstoringen als gevolg van de coronacrisis. Ook was er beduidend minder groei bij de OEM-divisie, terwijl de professionele indooractiviteiten eveneens scherper dan verwacht terugliepen. Signify voorziet op basis van voorlopige resultaten dat de vergelijkbare omzet in het vierde kwartaal met 8,8 procent is teruggelopen, waardoor de totale vergelijkbare omzetgroei in 2022 uit zal komen op 1,2 procent. Eerder mikte Signify voor heel 2022 nog op een groei van 2 tot 3 procent. De brutomarge stabiliseerde, maar de vaste kosten daalden niet zoals de verkoopvolumes. Signify verwacht dan ook een aangepaste EBITA-marge van circa 10 procent voor zowel het vierde kwartaal als in heel 2022. Eerder mikte het verlichtingsbedrijf nog op de onderkant van de bandbreedte 11 tot 11,4 procent. Signify werkte wel zijn voorraden weg, waardoor het werkkapitaal verbeterde. Het bedrijf mikt voor heel 2022 op een vrije kasstroom van circa 445 miljoen euro, ofwel 5,9 procent van de omzet. Signify zei eerder al uit te komen aan de onderkant van een bandbreedte van 5 tot 7 procent. Op 27 januari komt Signify met de volledige kwartaal- en jaarcijfers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.