Bed Bath & Beyond zet meer personeel op straat

(ABM FN-Dow Jones) Bed Bath & Beyond is van plan nog meer personeel te ontslaan om de kosten terug te brengen, nadat de kaspositie en omzetontwikkeling verder verslechterde in het afgelopen kwartaal. Dit bleek uit de cijfers van de keten in huishoudelijke artikelen.

In het kwartaal, dat eindigde op 26 november, stroomde er 300 miljoen dollar uit de onderneming waardoor er aan het einde van het kwartaal nog slechts 200 miljoen dollar in kas zat. Vorige week liet het bedrijf al weten weinig middelen te hebben en diverse opties onderzoekt, waaronder een faillissement. Inmiddels staat de onderneming op het punt een faillissementsaanvraag in te dienen.

In een conference call met analisten liet CEO Sue Gove weten dat Bed Bath & Beyond 80 tot 100 miljoen dollar aan kosten probeert te besparen, onder meer door personeel op straat te zetten. Al eerder kondigde het bedrijf aan 500 miljoen dollar aan kosten te willen besparen.

Ook moeten er 150 slecht bezochte winkels worden gesloten, zo werd in augustus al bekendgemaakt. Toen had de onderneming nog 700 locaties.

De resultaten van Bed Bath & Beyond, die op dinsdagavond verschenen, waren grofweg in lijn met een waarschuwing die het bedrijf vorige week al had uitgestuurd. De omzet viel met 33 procent terug tot 1,3 miljard dollar ten opzichte van een omzet van 1,9 miljard dollar een jaar eerder. Het verlies liep op van 276 miljoen tot 393 miljoen dollar.

In augustus werd een lening van 500 miljoen dollar aangegaan. Dinsdag zei Bed Bath & Beyond nog toegang te hebben tot 500 miljoen dollar aan kredieten.