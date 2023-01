'WeDoctor van Tencent wil naar de beurs' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Het Chinese internetbedrijf WeDoctor, dat Tencent als investeerder heeft, wil eind april toestemming vragen voor een beursgang. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag. Het is een nieuw signaal dat Chinese internetbedrijven weer actiever worden op de kapitaalmarkt, nu de autoriteiten in Beijing hun houding lijken te hebben versoepeld. Het bedrijf uit Hangzhou maakt zich klaar voor een beursgang in de Verenigde Staten of Hongkong in de tweede helft van het jaar, volgens Bloomberg. Eerdere pogingen van WeDoctor om naar de beurs te gaan mislukten. Het is één van de grotere startups die de Chinese gezondheidszorg wil transformeren met geavanceerde technologie. Bij een financieringsronde in september vorig jaar, toen één investeerder met steun van de regering van Shangdong 163 miljoen dollar in het bedrijf stak, werd het bedrijf gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar. Sindsdien heeft WeDoctor net als veel andere Chinese bedrijven een flink deel van zijn personeel moeten wegsturen toen de technologiesector onder druk kwam te staan van de autoriteiten. Bron: ABM Financial News

