Aandeel Bed Bath & Beyond hard onderuit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Bed Bath & Beyond daalt donderdag 22 procent, nadat het bedrijf liet weten eraan te twijfelen of het voldoende middelen heeft om te kunnen voortbestaan. Mogelijk zal Bed Bath & Beyond daarom faillissement aanvragen, zo meldde het donderdag, om bescherming te krijgen tegen schuldeisers. Ook andere opties worden onderzocht, zoals een herfinanciering en een aandelenuitgifte. In het afgelopen kwartaal, dat op 26 november eindigde, daalde de omzet vermoedelijk met een derde tot 1,3 miljard dollar, waarschuwde Bed Bath & Beyond, en de verliezen liepen met bijna 40 procent op 386 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

