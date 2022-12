Beursagenda wordt leger

(ABM FN-Dow Jones) De laatste beursweek voor Kerstmis belooft geen spannende te worden, nadat afgelopen week alle grote centrale banken met hun rentebesluit naar buiten kwamen.

De Federal Reserve, de Europese Centrale Bank én de Bank of England besloten elk om de rente met 50 basispunten te verhogen. Zoals beleggers ook hadden verwacht.

De toon die de centrale banken aansloegen was evenwel agressief, of hawkish. En dit zorgde voor twijfel in de markt.

Het lijkt erop dat er op korte termijn geen draai in het monetaire beleid verwacht mag worden. De rentes zullen hoger dan verwacht uitkomen, en ook nog eens langer hoog blijven.

Al met al hoeven beleggers nog niet te rekenen op een aanhoudende aandelenrally, aldus Mark Haefele, chief investment officer bij UBS Global Wealth Management.

De komende week is de bedrijfsagenda in zowel België als Nederland leeg. In de Verenigde Staten is er nog wel wat nieuws. Maandagavond komt Nike met kwartaalcijfers, dinsdag volgt FedEx en woensdag is het de beurt aan Micron Technology.

De macro-economische agenda is beter gevuld.

Op maandag is er een Duits vertrouwenscijfer en op dinsdag staat er nog het rentebesluit in Japan op de rol. Dan volgen er ook een serie cijfers van het Nederlandse bureau voor de statistiek. De Duitse producentenprijzen en het consumentenvertrouwen in de eurozone staan ook gepland.

Woensdag volgen dan het consumentenvertrouwen in de VS en in Duitsland.

Donderdag zijn er groeicijfers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In de VS staan ook de steunaanvragen en de leidende indicatoren gepland. Tevens neemt de Turkse centrale bank een rentebesluit.

Vrijdag volgt er een inflatiecijfer uit Japan. De meeste drukte is er in de VS, met de orders voor duurzame goederen, de persoonlijke inkomens en uitgaven, die vergezeld worden door een belangrijk inflatiecijfer en het consumentenvertrouwen staat ook op de agenda.