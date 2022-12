Shell koopt Spaanse zonneprojecten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft tien middelgrote zonne-energieprojecten in Spanje overgenomen van Green Tie Capital. Dit meldde Shell donderdagmiddag. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. De tien projecten hebben een totale capaciteit van twee gigawattuur. Bron: ABM Financial News

