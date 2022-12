Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor JDE Peet's verlaagd van 37,00 naar 32,50 euro, maar herhaalde wel het koopadvies. Analist Tom Sykes ziet JDE een lastig einde van het jaar beleven. De koffiespecialist heeft volgens de analist moeite om in Europa het marktaandeel te verdedigen. "Vooral in Duitsland, waar JDE probeert de hogere koffieprijzen door te berekenen, nu de 'hedges' van het bedrijf aflopen." Sykes besloot daarom zijn taxaties voor JDE aan te passen. Het aandeel JDE Peet's daalt woensdag 0,4 procent naar 27,44 euro. Bron: ABM Financial News

