Kabinet kiest Borssele voor twee nieuwe kerncentrales

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het kabinet heeft Borssele als voorkeurslocatie aangewezen voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. Dit maakte de Rijksoverheid vrijdag bekend. "De eerste voorbereidingen worden gestart voor de bouw van twee kerncentrales van de derde generatie", aldus het kabinet. De bouw van de kerncentrales, die elk een vermogen van 1.000 tot 1.650 megawatt hebben, moet in 2035 zijn afgerond. Verder meldde het kabinet vrijdag dat het de bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale in Borssele voorbereidt, "zodat deze ook na 2033 veilig in bedrijf kan blijven." De bestaande kerncentrale in Borssele produceert zo'n 3,8 terawattuur (TWh) elektriciteit per jaar. De twee nieuwe kerncentrales zullen jaarlijks circa 24 TWh aan elektriciteit produceren. De reactoren zullen dan goed zijn voor 9 tot 13 procent van de elektriciteitsproductie in Nederland. Bron: ABM Financial News

