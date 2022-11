Olieprijs sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag hoger gesloten in New York, met steun van signalen dat China zijn coronabeperkingen kan versoepelen, waardoor de zorgen over de vraag naar energie afnamen. Een XXX future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,2 procent hoger op 78,20 dollar op de New York Mercantile Exchange. Maandag steeg de olieprijs ook al 1,3 procent. Ook speculatie dat olieproducerende landen kunnen afspreken om hun productie te verlagen tijdens een vergadering aanstaande zondag droeg bij aan de prijsstijging van dinsdag, volgens analisten. De Chinese gezondheidscommissie kondigde aan ouderen te gaan vaccineren om de drie maanden, nu het land met de zwaarste corona-uitbraak kampt sinds het begin van de pandemie. Aan de stap gingen ongekende straatprotesten vooraf tegen president Xi Jinping, zei Ricardo Evangelista van ActivTrades. Het vooruitzicht dat 's werelds grootste importeur van olie weer naar een normale situatie kan terugkeren, was voldoende om de olieprijs te laten opveren, voor het eerst in twee weken, zei Evangelista. Bron: ABM Financial News

