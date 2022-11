Vertrouwen Nederlandse ondernemer industrie iets in de lift

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in november iets toegenomen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensindex ging van 2,5 in oktober naar 3,0 in november.

Dat komt vooral doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid.

In meer dan de helft van alle bedrijfstakken nam het producentenvertrouwen in november toe ten opzichte van oktober.

Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief. Wel nam hier het vertrouwen wat af in vergelijking met oktober.

Ondernemers waren positiever over de productie in de komende 3 maanden. Ook waren ze wat positiever over hun orderpositie. Daarentegen waren producenten negatiever over de voorraden gereed product.

Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht, had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Ook was het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet.

Eén deelindicator was echter negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Het producentenvertrouwen lag ook in november nog altijd ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,1.