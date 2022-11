Licht lagere start AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een terughoudende opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong enkele tienden van een procent lager. Donderdag sloot de AEX nog met een kleine plus van 0,2 procent op 722,74 punten. Beursplein 5 moest navigeren zonder hulp van Wall Street, waar de deuren gesloten bleven vanwege Thanksgiving. Vandaag is het in Amerika Black Friday, de dag waarop consumenten op koopjesjacht kunnen gaan voor de naderende feestdagen, en de Amerikaanse beurs gaat eerder dicht. Veel handelaren zullen bovendien een lang weekend opgenomen hebben, waardoor de liquiditeit vandaan opnieuw laag zal zijn. Europese beleggers konden donderdag reageren op de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De notulen bevestigden het vermoeden van de markt dat de Fed bereid is om de rentes in een wat lager tempo te verhogen. Donderdag werden ook de notulen van de Europese Centrale Bank vrijgegeven. Meerdere ECB-leden bleken voorstander van een kleinere rentestap van 50 punten, gezien het kwetsbare marktsentiment, het risico van een aanzienlijke groeivertraging en de krapper wordende financiële condities. Uiteindelijk ging de rente toch met 75 basispunten omhoog. De euro/dollar handelt vanochtend op 1,0411. De Amerikaanse tienjaarsrente staat op 3,66 procent, waar halverwege oktober nog een rendement van 4,33 procent op de borden stond. De Aziatische hoofdindices noteren vanochtend verdeeld en blijven relatief dichtbij huis, terwijl de Amerikaans olie-future een half procent hoger noteert op 78,38 dollar per vat. Black Friday wordt traditioneel beschouwd als een consumentenbarometer en gedurende de dag wordt in Amerika nauwkeurig bijgehouden hoeveel er gespendeerd wordt, hetgeen weer van invloed is op de koersbewegingen van vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de uitgaven van consumenten. Bedrijfsnieuws Zakenbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor Vopak van 24,50 naar 30,00 met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank waarin het nogmaals aangaf dat het tankopslagbedrijf over het derde kwartaal beter dan verwacht heeft gepresteerd. Slotstanden Wall Street van woensdag De S&P 500 index steeg woensdag 0,6 procent tot 4.027,28 punten, de Dow Jones index noteerde 0,3 procent hoger op 34.194,06 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.285,32 punten. Bron: ABM Financial News

