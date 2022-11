Euronext blijft op overnamekansen loeren - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext overweegt overnames te doen, bijvoorbeeld in de valutahandel of in data, maar ook in zogheten post-trading diensten. Dit zei CEO Stéphane Boujnah volgens Bloomberg woensdag tijdens de Euronext Tech Leaders Campus in Parijs. De topman rekent op een verdere consolidatie in het Europese beurslandschap. Euronext heeft volgens de CEO 1 miljard euro in de oorlogskas zitten en kan dit verdubbelen naar 2 miljard door middel van schulden. Euronext is de afgelopen jaren een ware overnamemachine gebleken met onder meer de acquisitie van de beurs in Italië en Noorwegen. De overname van de Spaanse beurs zag Euronext aan zijn neus voorbij gaan. Bron: ABM Financial News

