Ebusco ontvangt nieuwe order voor 31 bussen

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een order ontvangen van het Nederlandse openbaarvervoerbedrijf EBS voor de levering van 31 bussen van het model 3.0 van 13,5 meter. Dit maakte Ebusco dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. De bussen zullen eind 2023 geleverd worden. Met EBS verwelkomt Ebusco een nieuwe klant in Nederland. EBS is actief in drie regio's in Nederland, namelijk Waterland, Voorne-Putten & Rozenburg en Haaglanden Streek. EBS zal tegen eind 2023 meer dan 500 elektrische bussen in beheer hebben. Bron: ABM Financial News

