Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, ook al was de Europese Centrale Bank vrijdag heel duidelijk over het huidige rentebeleid: volhouden. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 1,3 procent op 433,70 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 1,2 procent naar 14.430,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van eveneens 1,2 procent met een stand van 6.652,64 punten. De Britse FTSE steeg 1,0 procent naar 7.416,83 punten. De inflatie in de VS heeft mogelijk al gepiekt, zegt CIO Mark Haefele van UBS, maar toch zullen hogere rentes wellicht langer nodig zijn, denkt hij. Zijn woorden volgden op die van de zijde van Europese Centrale Bank: "De inflatie in de eurozone is veel te hoog", aldus voorzitter Christine Lagarde vrijdag. "En de inflatie zal waarschijnlijk hoog blijven, voor een langere periode." Uiteindelijk moet de rente zo hoog liggen dat het de inflatie terugbrengt naar de doelstelling van 2 procent, aldus Lagarde. Hoe snel dit moet en tot hoe hoog de rente moet worden verhoogd, dat moet blijken uit de inflatieverwachtingen, volgens de voorzitter. Voor vrijdag is de agenda voor wat betreft de Amerikaanse markt gevuld met de verkopen van bestaande huizen en de leidende indicatoren over oktober. Olie werd vrijdag duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 82,05 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 89,94 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0371. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0378 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0367 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Parijs noteerden vrijdag zeven aandelen onder de slotnoteringen van donderdag, in Frankfurt waren dat er vijf. Onder de plussen was de koerswinst van het aandeel van het Duitse E.On met 3,1 procent het meest robuust. In Frankrijk won Teleperformance 3,5 procent. Aandelenkoersen van banken deden het vandaag goed. In Brussel was het aandeel KBC koploper met een koersstijging van 3,0 procent en in Parijs won de koers van het aandeel BNP Paribas 1,7 procent. In Amsterdam was de koers van het aandeel ING één van de uitblinkers met een winst van 1,7 procent. ING kreeg een plekje op de favorietenlijst van Morgan Stanley.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen. De S&P 500 verloor donderdag 0,3 procent op 3.946,56 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 33.546,32 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent in het rood bij een stand van 11.144,96 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.