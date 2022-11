Hogere omzet JD.com Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JD.com heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald. Dit meldde het Chinese e-commercebedrijf vrijdag. "De focus van JD.com op efficiëntie bij verschillende activiteiten heeft bijgedragen aan een gezonde groei, zelfs toen de sector voor grote uitdagingen bleef staan", zei CEO Lei Xu in een toelichting. In de verslagperiode steeg de omzet met 11,4 procent op jaarbasis naar 243,5 miljard Chinese yuan, of omgerekend 34,2 miljard dollar. De omzet uit diensten verbeterde met ruim 42 procent. De operationele winst steeg in het derde kwartaal van 2,6 miljard naar 8,7 miljard yuan, of 1,2 miljard dollar. De operationele marge bij JD Retail steeg van 4,0 naar 5,2 procent. Onder de streep bleef een winst over van 6 miljard yuan, of 800 miljoen dollar. In het derde kwartaal van 2021 draaide JD.com nog een verlies van 2,8 miljard yuan. Het aantal actieve gebruikers steeg in het derde kwartaal met 6,5 procent op jaarbasis naar een totaal van 588,3 miljoen. Eind september had JD.com ruim 218 miljard yuan in kas, of omgerekend bijna 31 miljard dollar. Eind december had het bedrijf iets meer dan 191 miljard yuan in kas. Bron: ABM Financial News

