FTX stort cryptomarkt in chaos

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cryptoplatform FTX heeft 8 miljard dollar nodig om zijn liquiditeitstekort aan te vullen. Volgens berichten in The Wall Street Journal wil het bedrijf 4 miljard dollar ophalen door aandelen uit te geven, nu de overname door Binance van de baan is. Het wegvallen van Binance, gisterenavond, maakt de toekomst van FTX onzeker. Sequoia Capital heeft de investering in FTX al afgewaardeerd naar nul, aldus de zakenkrant. Ook andere beleggers lijken hun geld te verliezen. FTX kreeg financiering van het staatsinvesteringsfonds Temasek van Singapore en het pensioenfonds voor leraren in Ontario. Er is zeer weinig regelgeving voor cryptobedrijven. De boeken zijn onoverzichtelijk en er zijn geen overheidsgaranties. Het is niet duidelijk wat Binance zag in die boeken, waardoor de overname niet doorgaat. Bitcoin en andere cryptomunten worden hard geraakt door het drama. Maar ook de aandelenmarkten gaan omlaag, vooral techaandelen hebben het lastig. Thomas Kee van Equity Logic zegt er rekening mee te houden dat de grote koersdalingen bij aandelen zoals Amazon.com, Tesla en Meta, en bij veel cryptovaluta, een voorbode kunnen zij voor andere beleggingscategorieën, die minder acuut en direct geraakt kunnen worden. JPMorgan voorspelt "een waterval aan margin calls, schuldaflossingen en omvallende cryptobedrijven en platforms" in de komende weken naar aanleiding van de problemen bij FTX. De zakenbank ziet de prijs van bitcoin met nog eens 25 procent dalen. De eerdere problemen met Terra waren wel groter, denkt analist Nikolaos Panigirtzoglou. Bron: ABM Financial News

