Beursblik: B&S Group wekt twijfel over outlook

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft de omzet in het derde kwartaal nog sterk zien groeien, maar is tamelijk negatief over de marktomstandigheden in het vierde kwartaal. Dat stelde ING maandag in een rapport.

De twee grootste divisies, Beauty en Liquor, hebben te maken met uitdagende marktomstandigheden en het management verwacht dat die in het vierde kwartaal aanhouden. Dit is nu juist het belangrijkste seizoen voor die twee segmenten en dus ook voor B&S Group als geheel.

Bij de halfjaarcijfers zei B&S Group nog te mikken op een EBITDA-marge van circa 5,0 procent over heel 2022 en de consensusverwachting ligt dan ook op 5,1 procent. Analist Tijs Hollestelle van ING verwacht dat dit niet haalbaar zal blijken, hoewel B&S Group maandag aan ING liet weten dat deze verwachting nog wel haalbaar is, maar wel een grotere uitdaging is geworden.

B&S zag de loonkosten oplopen in het derde kwartaal door de inflatie en krappe arbeidsmarkt, en spendeerde ook minder aan online-reclame.

Het is nog wel afwachten hoe het vierde kwartaal uitpakt, omdat het zwaartepunt van het feestdagenseizoen aan het einde van het kwartaal ligt, met name door de verkoop van parfum en sterke drank als kerstcadeaus. De laatste zes weken van het jaar zijn cruciaal. Door het matige zicht hierop is er volgens Hollestelle een groot risico dat de marge van 5,0 procent niet zal worden gehaald.

ING heeft een Houden advies op B&S met een koersdoel van 6,00 euro. Het aandeel noteerde maandag 1,4 procent hoger op 5,09 euro.