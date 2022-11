Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een rode opening tegemoet, mogelijk dat China zijn coronabeleid toch niet gaat versoepelen. Desondanks noteren de Aziatische beurzen flink hoger.

IG voorziet een openingsverlies van 12 punten voor de Duitse DAX en een min van 10 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 48 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink hoger geëindigd.

Analisten van IG wezen op de optimistische stemming in Azië. "De aandelen in Azië liepen op, vanwege de hoop op afnemende coronamaatregelen in China", aldus IG.

Geluiden over een mogelijke coronaversoepeling zorgden dan wel voor opluchting op de aandelenmarkten, maar marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is sceptisch.

"Nu we de wintermaanden ingaan, lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat China zijn economie op een zinvolle of duurzame manier zou kunnen heropenen zonder een meer wijdverbreide uitbraak van Covid-infecties te veroorzaken", aldus de marktkenner. Dat de markten positief zijn, lijkt vooral een kwestie van 'fear of missing out', volgens Hewson.

De Duitse fabrieksorders lieten over september een veel grotere daling zien dan was verwacht. Vooraf was een afname met 0,5 procent ingeprijsd, maar er kwam vrijdagochtend een daling van 4,0 procent op maandbasis naar buiten. De industrie van Frankrijk produceerde in september met 0,8 procent minder dan in augustus, iets minder nog dan vooraf werd verwacht.

Uit de eurozone kwamen verder definitieve inkoopdata voor de dienstensectoren naar buiten en daaruit bleek dat die in oktober minder krimp lieten zien dan gedacht. De producentenprijzen in de eurozone in september kwamen op maandbasis 1,6 procent hoger uit, gelijk aan de prognose. Op jaarbasis was nog altijd sprake van een stijging van bijna 42 procent.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Adidas stegen vrijdag ruim 21 procent, nadat de Duitse retailer bevestigde dat het in gesprek is met een opvolger voor CEO Kasper Rorsted, die volgend jaar vertrekt. Adidas praat met Bjorn Gulden, de huidige CEO van Puma. Aandelen Puma daalden een half procent.

Société Générale heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt dan verwacht, en zag de opbrengsten stijgen. Het aandeel steeg zo'n 2,5 procent.

Elders deden financials ook goede zaken. Commerzbank en ING wonnen bijna 2 procent en Barclays bijna 3 procent.

In Amsterdam won Prosus 7,5 procent. Prosus profiteerde van een koerssprong van Tencent in Hongkong, waarvan de techinvesteerder grootaandeelhouder is.

Just Eat Takeaway won bijna 16 procent na positief ontvangen cijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash, donderdag nabeurs. Jefferies wees verder op een mogelijke aanpassing van fees in New York die gunstig zouden zijn voor de EBITDA en kasstroom van de maaltijdbezorger.

Deliveroo won ruim 5,5 procent en Delivery Hero meer dan 7 procent.

Euro STOXX 50 3.688,39 (+2,7%)

STOXX Europe 600 416,98 (+1,8%)

DAX 13.459,85 (+2,5%)

CAC 40 6.416,44 (+2,8%)

FTSE 100 7.334,84 (+2,0%)

SMI 10.787,77 (+0,7%)

AEX 671,88 (+1,6%)

BEL 20 3.602,53 (+2,0%)

FTSE MIB 23.282,46 (+2,5%)

IBEX 35 7.942,70 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag toch hoger geëindigd na een volatiele sessie.

De aandacht ging vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, omdat de cijfers bepalend zijn voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Fed-voorzitter Jerome Powell betoogde woensdagavond bij het rentebesluit dat de arbeidsmarkt veel te krap is en de inflatie veel te hoog om het tempo van de renteverhogingen te kunnen afbouwen.

Uit het banenrapport bleek dat er in oktober 261.000 banen bij zijn gekomen, terwijl de markt op een groei van 205.000 banen rekende. De werkloosheid nam wel toe, van 3,5 naar 3,7 procent en het gemiddelde uurloon steeg met 0,12 dollar tot 32,58 dollar.

"Een sterker dan verwacht rapport", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank zijn de banengroei en loonstijging "nog geen aanleiding voor de Fed om het huidige verkrappingsbeleid te matigen."

Olie werd 5 procent duurder, nu de strenge coronamaatregelen in China mogelijk ten einde komen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,17 procent.

Bedrijfsnieuws

Starbucks presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De nettowinst daalde van 1,76 miljard naar 878 miljoen dollar, maar de aangepaste winst per aandeel van 0,81 dollar was beter dan de 0,72 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Het aandeel won 8,5 procent.

DoorDash presteerde in het afgelopen kwartaal ook beter dan verwacht en de door de maaltijdbezorger afgegeven outlook voor het huidige kwartaal oogt eveneens sterk. Het aandeel steeg meer dan 8 procent.

GoPro had in het derde kwartaal last van de sterke dollar. Het abonnementenmodel deed het goed. Het aandeel verloor ruim 2 procent.

Coinbase heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet zien halveren en verwacht dat de tegenwind volgend jaar niet alleen zal aanhouden, maar ook zal verergeren. Het aandeel won toch 5,5 procent.

S&P 500 index 3.770,55 (+1,4%)

Dow Jones index 32.403,22 (+1,3%)

Nasdaq Composite 10.475,25 (+1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag stevig in het groen.

Nikkei 225 27.543,92 (+1,3%)

Shanghai Composite 3.074,69 (+0,1%)

Hang Seng 16.645,32 (+3,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9944. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 0,9965.

USD/JPY Yen 147,14

EUR/USD Euro 0,9944

EUR/JPY Yen 146,32

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Oktober (Chi)

08:00 Industriële productie - September (Dld)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 PostNL - Cijfers derde kwartaal

13:00 BioNTech - Cijfers derde kwartaal (VS)