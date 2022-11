Valuta: pariteit euro nog even uit zicht

(ABM FN-Dow Jones)

De euro noteerde vrijdag nog altijd onder de 0,98 dollar, terwijl het Britse pond de klap van donderdag nog niet heeft verwerkt.



Alle ogen zijn vrijdag gericht op het Amerikaanse arbeidsrapport over oktober.

"Mochten er in de VS meer banen zijn bijgekomen dan verwacht, dan blijft de druk op de euro intact", voorziet valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO. "Andersom zou de euro wat meer lucht kunnen krijgen. Macro-economische cijfers zullen naar ons idee de komende tijd meer aandacht krijgen, mede met het oog op het beleid van de Federal Reserve", aldus Boele.

ABN AMRO heeft ten aanzien van het beleid van de Fed een andere verwachting dan de markt. "De markt verwacht nu meer renteverhogingen door de Federal Reserve in de eerste helft van 2023 en slechts bescheiden renteverlagingen in de tweede helft. Wij verwachten daarentegen geen verdere renteverhogingen in de eerste helft van 2023 en meer renteverlagingen door de Fed in de tweede helft van volgend jaar dan de markt nu heeft ingeprijsd. Dat zou moeten resulteren in een lagere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro in 2023. Onze visie op de economie van de eurozone is veel negatiever dan die op de Amerikaanse economie en dan de marktconsensus, en daarom verwachten wij voor de muntunie geen renteverhogingen in 2023. Deze factoren zouden de opwaartse beweging van de euro in 2023 moeten temperen", aldus Boele.

Het Britse pond liep donderdag de nodige averij op. De Bank of England verhoogde donderdag weliswaar de rente met 75 basispunten, maar liet dat vergezeld gaan met een relatief milde toon. Met name de vooruitzichten voor de inflatie gaven de indruk dat de verwachtingen in de markt voor het rentebeleid aan de hoge kant waren. Voor 2025 verwacht het beleidsorgaan een daling van de inflatie naar nul. Van de bestuursleden waren er overigens twee die opteerden voor een lagere verhoging, namelijk met 50 of zelfs 25 basispunten.

"Voor 2023 verwachten wij dat de Bank of England de rente in de tweede helft van 2023 begint te verlagen. Dat is negatief voor het Britse pond, maar omdat wij ook renteverlagingen van de Fed verwachten en de markt renteverhogingen in 2023 van de ECB mogelijk gaat uitprijzen, zal het pond iets kunnen stijgen ten opzichte van de dollar. Maar wij verwachten wel een bescheiden daling van het pond ten opzichte van de euro", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

ABN AMRO verwacht voor het pond nu voor het einde van het jaar een koers van 1,15 dollar en aan het einde van 2023 van 1,20 dollar. Voor de euro verwacht de bank aan het eind van dit jaar een koers van 1,00 dollar en aan het einde van 2023 van 1,08 dollar.

De Duitse fabrieksorders lieten over september een veel grotere daling zien dan was verwacht. Vooraf was een afname met 0,5 procent ingeprijsd, maar er kwam vrijdagochtend een daling van 4,0 procent op maandbasis naar buiten.

De industrie van Frankrijk produceerde in september met 0,8 procent minder dan in augustus, iets minder nog dan vooraf werd verwacht.

Uit de eurozone kwamen vanochtend definitieve metingen over de dienstensectoren naar buiten en daaruit bleek dat die in oktober minder krimp lieten zien dan gedacht.

De producentenprijzen van de eurozone over september kwamen op maandbasis 1,6 procent hoger uit, gelijk aan de prognose.

Voor vanmiddag let de markt vooral op het Amerikaanse banenrapport. De verwachting is een groei van 205.000 banen, tegen 263.000 een maand eerder. De werkloosheid blijft naar verwachting stabiel op 4,5 procent en het gemiddeld uurloon stijgt naar verwachting op maandbasis met 0,3 procent, gelijk aan een maand eerder.

Vanavond volgt nog het Amerikaanse consumentenkrediet over september.

Van de Federal Reserve treedt er vrijdag één spreker naar voren en dat is de voorzitter van de Fed van Boston Susan Collins. Verder wordt een toespraak verwacht van econoom Huw Pill van de Bank of England, van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en vice-voorzitter van de bank Luis de Guindos.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent hoger op 0,9779 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8713 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,1222 dollar.