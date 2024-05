Slotcall: Wall Street helpt AEX aan nieuw slotrecord én weekwinst

De Amsterdamse beurs begon in mineur, maar wist er uiteindelijk toch een klein plusje uit te persen nadat Wall Street opgewekt aan de handelsdag was begonnen. Met een slotstand van 915,21 punten heeft de AEX zelfs het vorige slotrecord verder aangescherpt.

Vooral de techzware Nasdaq-index ligt er goed bij en dat lijkt ook zijn weerslag te hebben op Nederlandse techfondsen en daarmee de AEX. ASML, Adyen, Philips, Besi, Wolters Kluwer en RELX zaten allemaal in de lift. Alleen ASMI ging niet mee. De verliezers waren vooral te vinden bij banken en verzekeraars.

De AEX-index eindigde uiteindelijk 0,1% hoger en daarmee doen we het net iets beter dan de ons omringende beurzen. De AMX (-0,2%) hield geen stand. Maar de AScX is met een fraaie koerswinst van 0,8% de dag uit gegaan, geholpen door Vivoryon. Nu het bedrijf zijn focus heeft verlegd naar nierziekten is de koers als een feniks uit de as herrezen. Dat ziet er dan zo uit:



Op weekbasis is de koers van het nog altijd speculatieve Vivoryon met maar liefst 164% gestegen. Dit helpt de AScX ook aan een prachtige weekwinst van 1,9%. De winst van de AEX van 0,2% verbleekt er een beetje bij. De AMX is op weekbasis met 1,6% gedaald, waarover later meer.

De wederopstanding van Unilever

Aandeelhouders van Unilever hebben de afgelopen jaren weinig plezier gehad van hun stukken: de koers is in vijf jaar tijd met 6,6% gedaald. Maar de afgelopen maand gaat het plotseling crescendo: YTD staat er een plus van bijna 15% op het bord:

Daar is een reden voor. De afgelopen zomer aangetreden CEO Hein Schumacher richt zich meer op waardecreatie voor aandeelhouders. Dit resulteert onder andere in een afsplitsing van de minder renderende ijsdivisie en dat kunnen beleggers wel waarderen. 'Er waait een frisse wind bij Unilever dankzij de aanwezigheid van activistisch grootaandeelhouder Peltz - sinds de zomer van 2022 - en de wisseling van de wacht aan de top van het concern', schrijft analist Martin Crum. De omslag is ook niet voorbij gegaan aan de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase, die het verkoopadvies introk en vervang door een koopaanbeveling (!). Ook ging het koersdoel met 50% omhoog.

Unilever-CEO Hein Schumacher vertelt over de strategie op de IEX Beleggersdag

Wall Street heeft er zin in

Wall Street is met opgestroopte mouwen en een blij gemoed aan de beursdag begonnen. Vooral techaandelen zijn in trek. Denk bijvoorbeeld aan Advanced Micro Devices (AMD, +3,6%), Intel (+2,7%), Super Micro Computer (+4,3%), Qualcomm (+4,4%) en Meta (+2,6%). Nvidia, dat gisteren al de koers met ruim 9% omhoog zag schieten na cijfers, stijgt nog wat verder door (+0,7%). Mogelijk speelt hierbij naast de goede cijfers en de dividendverhoging ook de naderende aandelensplitsing een rol. Dit maakt het aandeel, dat met $1.045 nogal aan de prijs is, meer bereikbaar voor particuliere beleggers. Drie andere Magnificent Seven-aandelen gingen Nvidia de afgelopen jaren voor: Amazon, Alphabet en Tesla.

Boeing (+0,6%) krabbelt ietsje overeind na de koersdreun van 7,6% van gisteren. CFO Brian West waarschuwde donderdag voor een negatieve vrije kasstroom. Een giftige cocktail van productieproblemen, een haperende supply chain en vertraagde levering aan Chinese klanten spelen de vliegtuigbouwer parten. 'Geld vliegt de deur uit bij Boeing', schrijft analist Teun Verhagen. Ook aandeelhouders hebben het aandeel via de noodglijbaan verlaten: op Intel na is Boeing (blauwe lijn) het slechtst presterende aandeel in de Dow Jones-index (zwarte lijn).

Teun Verhagen ziet wel een lichtpuntje: een nog altijd royaal gevuld orderboek. Maar of dat voldoende is om dit vallende mes te vangen?

... maar stevent wel af op een weekverlies

Ondanks de groene koersen van vandaag, ziet het er wel naar uit dat Wall Street de week met verlies afsluit. Het waren de Fed-notulen die het beursfeestje verpestten. Uit de stukken blijkt dat diverse Fed-bestuurders zich zorgen maken over de inflatie en eerst overtuigender bewijs willen hebben dat de inflatie echt duurzaam op de terugtocht is, voordat ze er maar over peinzen om de rente te verlagen.

Vandaag deed de voorzitter van de Atlanta-Fed daar nog een schepje bovenop met de mededeling dat hij verwacht dat de rente nog langere tijd op het huidige hoge niveau zal blijven. "Als we de doelpalen gaan verplaatsen terwijl het spel nog wordt gespeeld, zullen we ervan worden beschuldigd dat we onze mandaten niet serieus nemen", zei hij.

Ondertussen lijkt de markt er niet meer zo zeker van te zijn dat de rente in september voor het eerst omlaag kan. Volgens de FedWatch Tool van CME Group wordt een renteverlaging op 18 september momenteel ingeprijsd op 51,2%. Dat was eerder deze week nog 60,7% en een week geleden zelfs nog 73,2%.

De brede markt

De AEX sloot 0,1% hoger. Daarmee hebben we mazzel, want de meeste andere indices in Europa zijn met verlies geëindigd.

De 'paniekbarometer', de CBOE VIX-index (een graadmeter van volatiliteit), loopt ietsje op naar 12,25, maar dat is nog geen niveau om u zorgen over te maken.

Plussen op Wall Street: S&P 500 staat 0,7% hoger, de Dow wint 0,2% en de Nasdaq zelfs 1%.

De euro loopt wat op naar 1,0849 dollar.

De lange rentes komen vandaag nauwelijks in beweging, maar op weekbasis zijn ze wel opgelopen. De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,87%: 8 basispunten meer dan vorige week. De Amerikaanse staat op 4,48% en dat is 7 basispunten meer dan een week geleden.

De goudprijs staat fractioneel hoger op $2.333 per troy ounce.

De bitcoin schrijft 0,4% bij en noteert $68.288.

Ook de olieprijzen zitten in de lift. Een vat Brent-olie kost nu $81,54 en dat is 0,6% hoger dan gisteren. Een vat WTI kunt u in uw garage zetten voor $77,45 (+0,8%).

Verder op het Damrak

Hier de grootste stijgers en dalers van vandaag:

De koopaanbeveling van Jefferies doet het aandeel TKH goed: de koers steeg met 3,6%.

goed: de koers steeg met 3,6%. Unilever (-0,4%) weet niet te profiteren van de fanmail van JPMorgan.

(-0,4%) weet niet te profiteren van de fanmail van JPMorgan. Vivoryon, dat de koers in maart nog zag imploderen na tegenvallende onderzoeksresultaten van een studie van een middel tegen Alzheimer, heeft de focus verlegd naar nierziekten. Dat legt het aandeel sinds het nieuws donderdag bekend werd geen windeieren: gisteren 57% erbij en vandaag nog eens 63%.

Stijgers en dalers afgelopen week

Voor techaandelen was het een mooie week. De drie chippers, Wolters Kluwer en RELX voerden het peloton aan. Prosus en Philips, die een week geleden nog aan de leinding gingen, zitten in de bezemwagen, net als ABN Amro, ING, ASR Nederland, Aegon en NN Group.

Just Eat Takeaway lijkt een speelbal van speculanten. Vorige week koerste het aandeel nog 10% hoger, deze week is het 13,5% in de min gegaan. Alfen (-12,9%) likt zijn wonden na een tegenvallende kwartaalupdate. Flow Traders (+3,9%) is de best presterende midkapper.

Bij de smallcaps loopt Vivoryon (+164%) ver voor de troepen vooruit. Heijmans koerst 15,4% hoger na een strategie-update. NX Filtration zag de koers vorige week al met 15% omhoog schieten en afgelopen week kwam daar nog 13,3% bij. Fastned, Brunel en Ebusco sluiten de rij.

Diverse grondstoffenprijzen zaten vorige week in de lift, maar moesten de afgelopen dagen een stap terug doen:

goud: -3,3%

zilver: -3,8%

koper: -6,5%

olie: -2,4%

IEX Podcast: gratis kooptip en welke overnamerijpe smallcap is favoriet bij 3 analisten?

Nvidia, Alfen, Shell, de kill switch van ASML... Pieter Kort bespreekt met Erik Mauritz (Trade Republic) en IEX-analist Martin Crum de beursontwikkelingen van deze week. We geven een gratis kooptip weg. En welke overnamerijpe smallcap is door drie verschillende analisten benoemd als favoriet?

Adviezen

TKH is door Jefferies op de kooplijst gezet en JPMorgan draait als een blad aan de boom om bij Unilever:

Unilever: naar €60 van €41 en verkoopadvies vervangen door koopadvies - JPMorgan Research

DSM Firmenich: naar €125 van €117 en houden - Barclays

Ahold Delhaize: naar €33 van €32 en kopen - KBC Securities

IMCD: naar €173,30 van €154,40 en kopen - ING

TKH: start volgen met koersdoel €56 en koopadvies- Jefferies

Agenda maandag: Ifo-index, twee ex-dividendnotering en Wall Street dicht

Maandag kunnen de beurzen zich niet laten inspireren door Wall Street, want daar ligt de handel stil vanwege Memorial Day. Twee aandelen noteren ex-dividend. En in Duitsland wordt de Ifo-index bekend gemaakt, die het vertrouwen van ondernemers in het 'Wirtschaftswunder' weergeeft. Daarna is het schluss.

MAANDAG 27 MEI

Wall Street gesloten (Memorial Day)

08:45 uur: Consumentenvertrouwen mei (Fra)

09:00 uur: Aalberts ex €1,13 dividend

09:00 uur: Van Lanschot Kempen ex €2 dividend

10:00 uur: Ifo-index ondernemersvertrouwen mei (Dld)

Highlights rest van de week:

Ook de rest van de week is niet zo spannend. Het cijferseizoen loopt op zijn eind. De ECB komt pas op 6 juni bij elkaar en de Fed op 12 juni. Dus het zullen vooral macro-economische cijfers zijn die richting geven aan de markt.

Hierbij moeten we onder andere denken aan het 'grote' Amerikaanse consumentenvertrouwen (dinsdag), de Duitse inflatie, het Beige Book van de Federal Reserve (woensdag), Nederlandse producentenprijzen, het Europese consumentenvertrouwen, een tweede raming van de groei van de Amerikaanse economie (donderdag), de Nederlandse inflatie en de samengestelde Chinese inkoopmanagersindex (vrijdag).

Er komen nog enkele cijfers binnengedruppeld, van HP en Salesforce (woensdagavond), Azerion, Holland Colours, Renewi en D'Ieteren (donderdag). Aalberts, Van Lanschot Kempen, NN Group, B&S Group, Exor en ASR gaan ex-dividend. En de aandeelhouders van ForFarmers stemmen over de benoeming van een nieuwe CFO: Marloes Roetgerink, die voorheen heeft gewerkt bij FrieslandCampina en Heineken.

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond en alvast een gezellig weekend!