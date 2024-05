AEX vlak van start gegaan, Vivoryon +30% Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong fractioneel in het rood op 914,57 punten, terwijl de Midkap vanwege ex-dividend noteringen 0,3 procent prijs moest geven. De beurzen op Wall Street en in Londen houden vandaag de deuren gesloten. Onder de hoofdaandelen in Amsterdam bleven uitschieters achterwege. Shell won 0,2 procent en Universal Music Group verloor 0,9 procent. En de rest van de aandelen bleef binnen deze bandbreedte. In de AMX daalden Aalberts en Van Lanschot vanwege ex-dividend noteringen. Alfen won 1,3 procent. In de AScX wonnen CM.com en Kendrion meer dan twee procent. Vivoryon steeg zelfs met 30 procent. B&S daalde 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

