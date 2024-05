ING verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Alfen verlaagd van 70,00 naar 61,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. Analist Tijs Hollestelle merkte op dat de waardering van het aandeel de laatste twee maanden is gedaald, door de vochtproblemen bij zijn Pacto-transformatorstations en lagere groeiverwachtingen voor de divisie Energieopslag. Om de dalende waardering te stoppen, moet Alfen weer gaan voldoen aan zijn doelen en outlook en beginnen met deze te overtreffen, stelde ING. De aanstelling van de nieuwe CFO Onno Krap kan zorgen voor een omslagpunt, hoewel dit op korte termijn voor prijsdruk kan zorgen, waarschuwde de analist. Shortsellers De aanzienlijke volatiliteit van de aandelenkoers van Alfen rond publicaties van resultaten trekt shortsellers aan, aldus ING, wat die volatiliteit nog eens versterkt. Ondanks de gunstige positie in het midden van de energietransitie, is Alfen het meest geshorte aandeel op Euronext Amsterdam, stelde de analist vast. Volgens Hollestelle zal het bedrijf moeten blijven vechten voor steun van beleggers, zolang de focus uitsluitend blijft liggen op de onderliggende resultaten op de middellange tot lange termijn, waarschuwde de analist. De winstgevendheid van de tegenvallende omzet in het eerste kwartaal was overigens helemaal niet slecht en conform verwachting, wat een positieve noot is. Alfen is ondergewaardeerd, maar heeft wel wat hulp nodig, merkte Hollestelle op. Het aandeel Alfen stond maandag 1,6 procent hoger op 36,28 euro. Bron: ABM Financial News

