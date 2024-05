Retail Estates profiteert van veerkracht winkelcentra Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Retail Estates heeft in het afgelopen gebroken boekjaar het beste operationele resultaat geboekt in 26 jaar, mede dankzij de veerkracht van de winkelcentra en een stabiele boekwaarde. Dat maakte de vastgoedinvesteerder maandagochtend bekend. Retail Estates, gespecialiseerd in de verhuur van winkelpanden buiten de binnenstad, heeft de beste operationele resultaten in 26 jaar verwezenlijkt, ondanks de nasleep van de coronacrisis, de energiecrisis en de aanhoudende kosteninflatie. Het vastgoedbedrijf presteerde naar eigen zeggen goed op belangrijke kernpunten zoals huurinkomsten, bezettingsgraad en operationele kosten. In het boekjaar dat liep van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024, bedroeg het EPRA-resultaat 88,4 miljoen euro, wat op vergelijkbare basis 9,8 procent meer is dan een jaar eerder. Per aandeel steeg het resultaat met 6,8 procent tot 6,18 euro. De reële waarde van het vastgoed steeg met 7,4 procent tot 2,03 miljard euro, ten opzichte van 31 maar 2023. De bezettingsgraad bleef hoog op iets minder dan 98 procent en het netto huurresultaat steeg met 10,7 procent tot 138,8 miljoen euro. De schuldgraad bedroeg op 31 maart 2024 44,62 procent. Dat was 44,77 procent een jaar geleden. De opbrengst van de kapitaalverhoging van juni 2023 van 16,90 miljoen euro werd geïnvesteerd in de verwerving van winkelcentrum Alexandrium Megastores in Rotterdam ter waarde van 81,50 miljoen euro. Failliete huurder Retail Estates speelde een actieve rol bij de doorstart van 11 winkelpanden na het faillissement van Fun en BCC. In minder dan 3 maanden tijd werden 10 winkels opnieuw verhuurd. Dividend Retail Estates zal een bruto dividend uitkeren van 5,00 euro per aandeel. Dat betekent na het interim-dividend dat er geen bijkomend dividend zal worden uitgekeerd. Voor het komende boekjaar 2024-2025 verwacht Retail Estates een netto huuropbrengst van 143 miljoen euro en een bruto dividend van 5,10 euro per aandeel, een stijging van 2 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.