Licht lijkt op groen voor renteverlaging ECB

(ABM FN-Dow Jones) e kans dat de Europese Centrale Bank volgende week de rente verlaagt, lijkt groot, en mogelijk volgen er meer verlagingen dit jaar. Dit blijkt uit een interview in de Financial Times met ECB-hoofdeconoom Philip Lane.

De inflatie in de eurozone en het tempo van de loonstijgingen vertragen geleidelijk, wat de weg vrijmaakt voor een eerste verlaging volgende week op 6 juni, mogelijk gevolgd door meer verlagingen later dit jaar.

Daarmee zou de ECB een van de eerste grote centrale banken zijn die de rente verlaagt. Dit na veel kritiek omdat het een van de laatsten was die deze verhogingen heeft doorgevoerd, na de grootste inflatiestijging in een generatie drie jaar geleden.

Behoudens grote verrassingen, zijn er op dit moment voldoende argumenten om het hoogste niveau van beperkingen op te heffen, tekende de zakenkrant op.

De Zwitserse, Zweedse, Tsjechische en Hongaarse centrale banken hebben dit jaar de rentes al verlaagd als reactie op de dalende inflatie. Maar van de Fed en de Bank of England wordt niet verwacht dat zij de rente vóór de zomer zullen verlagen. De Bank of Japan zal waarschijnlijk de rente blijven verhogen.

Lane zei tegen de FT dat een belangrijke reden waarom de inflatie in de eurozone sneller is gedaald dan in de VS, dat de regio harder was getroffen door de energieschok die werd veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne. “De aanpak van de oorlog en het energieprobleem heeft Europa veel geld gekost”, zei hij.

Lane zei dat de ECB de rente dit jaar restrictief moet houden om ervoor te zorgen dat de inflatie blijft dalen en niet boven de doelstelling van de ECB blijft steken. Hij waarschuwde dat dit "zeer problematisch zou zijn en waarschijnlijk behoorlijk pijn zou doen om te elimineren".

Hij benadrukte dat het tempo waarmee de centrale bank de rente in de eurozone dit jaar zou verlagen, zal worden bepaald door de macro-economische data die volgen.

Afgelopen weekend waren er meerdere geluiden te horen die een soortgelijke boodschap overbrachten. Zo zei Mario Centeno, voorzitter van de Portugese centrale bank en lid van de raad van bestuur van de ECB, in een interview met persbureau Bloomberg dat de loonstijging in de eurozone aan het begin van het jaar geen reden tot bezorgdheid is over de inflatie.

Economen van BNP Paribas zeiden in reactie op de looncijfers dat die een renteverlaging door de ECB in juni niet in gevaar brengen, maar een daaropvolgende verlaging in juli is zeer onwaarschijnlijk, volgens de Franse bank.

Die boodschap had ook Joachim Nagel, voorzitter van de Duitse Bundesbank, vrijdag bij Bloomberg. In een gesprek met het persbureau waarschuwde de Duitse centraal bankier, die bekendstaat als een havik, voor een te snelle verlaging van de rente.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999