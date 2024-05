Kepler te spreken over resultaten Retail Estates Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Retail Estates

(ABM FN) Kepler Cheuvreux is te spreken over de resultaten van Retail Estates en met name de veerkracht van het vastgoedbedrijf. Dit schreven analisten van Kepler maandag in een rapport. De gepresenteerde cijfers waren volgens de analisten solide en er was opnieuw sprake van een veerkrachtig jaar voor Retail Estates. De operationele kasstroom kwam iets onder de taxaties van Kepler uit, namelijk 1,3 procent. En 1,7 procent onder de consensus. Het vooruitzicht op het dividend voor volgend jaar vertoont echter nog steeds een opwaartse trend, en ligt boven de consensus, maar is in lijn met de schattingen van Kepler. Daarnaast zorgt de schuldratio voor wat keuzemogelijkheden met de balans, aldus de analisten. Ondanks dat de aandelenkoers de afgelopen maand een goede stijging kende, verwacht Kepler een positieve koersontwikkeling vandaag. De bank handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 70,00 euro. Het aandeel Retail Estates noteerde maandag 0,3 procent hoger op 70,70 euro. Bron: ABM Financial News

