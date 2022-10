Inkoopmanagersindex wijst op krimpversnelling in eurozone

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de eurozone is in oktober verder afgenomen, zowel in de dienstensector als in de industrie. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 48,8 in september naar 48,2 in oktober. Dat is de laagste stand in 20 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 48,4 in september naar 46,6 in oktober. Dit is het laagste cijfer in 29 maanden.

De samengestelde index daalde zo van 48,1 naar 47,1. Dat is de laagste stand in 23 maanden.

De sterkste daling vond plaats in Duitsland, met een samengestelde index van 44,1.

De industriële productie daalde tot het laagste niveau sinds 2012, afgezien van de coronacrisis. Alleen in technologie, industriële diensten, en farmacie en biotech was er groei. In de chemie- en plasticindustrie en de grondstoffenindustrie waren de dalingen het sterkst, vaak door hoge energieprijzen, aldus S&P Global.

Ook de nieuwe orders daalden sterk.

Econoom Chris Williamson van S&P meent dat de eurozone naar verwachting in het vierde kwartaal zal krimpen.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.