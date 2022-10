Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,6 procent in de plus op 391,31 punten, de Duitse DAX steeg 0,7 procent op 12.437,81 punten, de Franse CAC 40 won 0,9 procent op 5.931,92 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,1 procent in het groen bij een slot van 6.858,79 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sluiten de Europese beurzen een turbulente week in een stijgende lijn af, maar wel onder de hoogtepunten van de dag.

De waarderingen van aandelen zijn dit jaar flink gedaald, waardoor koopjesjagers weer op het toneel verschijnen, aldus sommige marktvorsers.

"Er zijn veel redenen waarom een sterke rally plaats heeft gevonden. Maar de vraag of dit een bear market rally is of een duurzame bodem, blijft onbeantwoord", waarschuwde Kevin Verstraete, beleggingsspecialist bij Lynx.

Econoom Bernard Keppenne van CBC Banque spreekt van een technisch herstel, met op de achtergrond de hoop dat de renteverhoging langzaam ten einde zullen komen, terwijl de bedrijfsresultaten er degelijk zouden moeten uitzien. De econoom waarschuwt echter voor te veel optimisme.

De consumentenprijzen van Frankrijk kwamen in de definitieve meting over september ten opzichte van augustus nog lager uit dan in de voorlopige. De eerste meting duidde al op een afname met 0,5 procent, maar de daling bleek nu te zijn uitgekomen op 0,6 procent.

De export van de eurozone in augustus steeg, maar beduidend minder sterk dan de import. De muntunie voerde op jaarbasis 24,0 procent meer uit, maar importeerde ook 53,6 procent meer en dat zorgde voor een tekort op de handelsbalans van 50,9 miljard euro.

Vanuit het Verenigd Koninkrijk kwam het nieuws dat de Britse premier Liz Truss haar minister van financiën Kwasi Kwarteng heeft ontslagen in een poging haar premierschap te redden. Kwarteng wordt opgevolgd door Jeremy Hunt, meldde Downing Street 10 vrijdagmiddag. Bij de wedkantoren lijkt het premierschap van Truss zelf inmiddels ook niet veilig meer.

De Britse tienjaarsrente noteert vrijdag op 4,203 procent. De Bank of England stopt vandaag vermoedelijk met zijn tijdelijke obligatie-opkopen om de onrust op de Britse obligatiemarkt weg te nemen. Die ontstond nadat Truss begrotingsplannen bekendmaakte, waaronder een belastingverlaging die een gat in de begroting van zo'n 50 miljard pond zou slaan. De plannen worden aangepast, zei Truss vrijdag.

Hewson zag het Britse pond dalen en de Britse obligatierentes stijgen na het nieuws. Het lijkt de markt niet zozeer te gaan om het beleid maar meer om de personen die het moeten uitvoeren, volgens de marktkenner.

De euro/dollar noteerde op 0,9744. WTI-olie kost 86 dollar en is daarmee 3 procent goedkoper dan donderdag.

Bedrijfsnieuws

Het Franse voedingsconcern Danone doet per direct afstand van de Russische operaties, goed voor circa 5 procent van de groepsomzet in de eerste negen maanden van dit jaar. Hierdoor ziet de onderneming zich genoodzaakt tot 1 miljard euro af te schrijven. Het aandeel steeg ruim een half procent.

Royal Mail is in de eerste helft van boekjaar 2022/2023 in de rode cijfers gedoken en kondigt een massaontslag aan. Royal Mail kelderde bijna 12 procent.

In Frankfurt liep de koers van het aandeel Vonovia 6,5 procent op en in Parijs was die van EssilorLuxottica goed voor een plus van ruim 3 procent.

Het aandeel TotalEnergies steeg bijna 2 procent. Er lijkt beweging te zitten in het loonconflict dat de energiereus met de vakbonden heeft, ofschoon de grootste daarvan volgens berichten in de media uit de onderhandelingen is gestapt.

Halfgeleideraandelen stonden onder druk. Besi, ASML en ASMI verloren 2,5 tot ruim 4 procent in Amsterdam. Infineon en STMicroelectronics daalden zo'n 1,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot 1,5 procent in het rood.