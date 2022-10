Delta Air Lines boekt hogere omzet

(ABM FN-Dow Jones) Delta Air Lines heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, maar minder winst. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.

Het herstel in de reissector zet door, zowel bij consumenten als dankzij een sterkere vraag van bedrijven naar vliegreizen, zei CEO Ed Bastian.

De topman voegde eraan toe te werken aan een volledig netwerkherstel in de zomer van 2023, wat het bedrijf helpt bij het realiseren van een winstgevendheid van meer dan 7 dollar per aandeel en een vrije kasstroom van 4 miljard dollar in 2024.

Delta Air Lines boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 695 miljoen dollar, ofwel 1,08 dollar per aandeel. In dezelfde periode in 2019, voordat de coronaviruspandemie de sector op zijn kop zette, was dit respectievelijk 1,5 miljard dollar en 2,31 dollar per aandeel.

De brandstofkosten bedroegen afgelopen kwartaal 3,3 miljard dollar. Dat was in 2019 2,2 miljard dollar. De prijs per gallon liep dan ook op van 1,94 naar 3,57 dollar.

De operationele kosten stegen in die periode van 10,5 naar 12,5 miljard dollar.

Op aangepaste basis boekte de luchtvaarder een winst van 1,51 dollar per aandeel.

De operationele omzet steeg van 12,6 miljard dollar in het derde kwartaal van 2019 naar 14,0 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,53 dollar per aandeel op een omzet van 12,9 miljard dollar.

Outlook

Delta Air Lines voorziet voor het lopende vierde kwartaal een nettowinst van 1,00 tot 1,25 dollar per aandeel, terwijl analisten slechts rekenen op 0,79 dollar per aandeel. De luchtvaarder verwacht een omzetstijging van 5 tot 9 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019.

Het aandeel Delta Air Lines noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 4,3 procent hoger.