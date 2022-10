Postzegelprijs in 2023 met 5 cent omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL verhoogt per 1 januari 2023 de postzegelprijs. Dit maakte het postbedrijf woensdag bekend. Dit betekent dat de prijs voor één postzegel voor briefstukken die binnen de Nederlandse landsgrenzen worden bezorgd, wordt verhoogd van 0,96 naar 1,01 euro. Het postzegeltarief voor briefstukken met een buitenlandse bestemming gaat van 1,55 naar 1,65 euro. Het versturen van een binnenlands pakket met een online-frankering gaat van 6,75 naar 6,95 euro en bij een PostNL-loket wordt het tarief verhoogd van 7,25 naar 7,65 euro. Volgens PostNL zijn de verhogingen nodig omdat enerzijds de kosten stijgen en anderzijds de volumes dalen. Bron: ABM Financial News

