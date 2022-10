Obligaties: Duitse Bund schiet omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse tienjaarsrente is maandag omhoog geschoten, nadat Berlijn heeft aangegeven achter de uitgifte van Europese schulden te staan om de energiecrisis onder controle te krijgen. Dit zei analist Corné van Zeijl van Actiam tegen ABM Financial News. "Meer schuld is niet goed voor de rente en dus schiet de Bund omhoog", zag analist Van Zeijl, die meent dat met gezamenlijk schuld uitgeven, "de Rubicon wordt overgestoken, ofwel, hun schuld is nu uw schuld". De Duitse Bund noteerde maandagmiddag op 2,322 procent, een stijging van 13 basispunten. Bron: ABM Financial News

