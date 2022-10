Omzet Europese detailhandel krimpt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in augustus afgenomen, net als in de voorgaande maand. Dit blijkt donderdag uit cijfers van Eurostat. In Nederland en Duitsland hielden consumenten de hand het stevigst op de knip. In augustus daalden de detailhandelsverkopen met 0,3 procent op maandbasis, na een daling met 0,4 procent in juli. Ten opzichte van augustus vorig jaar lagen de detailhandelsverkopen 2,0 procent lager. Vooraf rekende economen gemiddeld op een daling van 0,4 procent. De sterkste daling vond plaats in Nederland, met 2,2 procent, gevolgd door Duitsland, met 1,3 procent. In België stegen de verkopen juist met 1,4 procent. Non-food verkopen in de eurozone stegen in augustus met 0,2 procent op maandbasis in de eurozone. De autobrandstofomzet steeg met 3,2 procent. Aan voeding, drank en tabak werd 0,8 procent minder uitgegeven dan een maand eerder. Bron: ABM Financial News

