Arcadis neemt DPS over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis neemt DPS Group over en betaalt daarvoor 232 miljoen euro. Dit maakte het bedrijf woensdagochtend bekend. DPS is een Ierse onderneming actief in consultancy, engineering en bouwbeheerbedrijf in de sectoren life science en halfgeleiders. DPS heeft volgens Arcadis een sterke positie in Noord-Amerika en Europa en de activiteiten van het bedrijf overlappen goed met die van Arcadis. DPS heeft 2.850 werknemers in dienst en genereerde in 2021 circa 289 miljoen euro in omzet. Arcadis waardeert DPS op een ondernemingswaarde van 295 miljoen euro en Arcadis financiert de overname volledig met schulden. Een huidige bruglening voor de overname van IBI Group is verhoogd, terwijl Arcadis ook kan putten uit nog ongebruikte kredietfaciliteiten. Als gevolg van de overname verwacht Arcadis dat het aan de bovenkant van de afgegeven doelstelling van een schuldratio van 1,5 tot 2,5 uit zal komen tegen het einde van 2022. In 2023 wil Arcadis de schulden afbouwen, met behulp van een naar eigen zeggen sterk orderboek en een solide kasstroom. Arcadis schat de kostensynergiën in op 8 miljoen euro ofwel 2,8 procent van de omzet in 2021. Het bedrijf verwacht deze besparingen binnen de eerste drie jaar na afronding van de overname volledig te kunnen realiseren. De overname is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring door onder meer regelgevende instanties. Arcadis verwacht na goedkeuring de overname nog voor het einde van dit jaar af te kunnen ronden. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News