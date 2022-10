Europese beurzen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur in het rood.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 384,29 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,9 procent op 12.008,57 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,2 procent op 5.695,65 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,7 procent lager op 6.846,54 punten.

"Het lijkt erop dat er deze week zeer slecht nieuws staat de wachten voor de markten", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, wijzend op waarschuwingen van Credit Suisse. De Zwitserse zakenbank heeft dit weekend geprobeerd werknemers, investeerders en klanten gerust te stellen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9761. Het Britse Pond toonde vanochtend herstel, nu de Britse regering terugkomt op de belastingverlagingen. "De aangekondigde fiscale plannen konden de afgelopen weken op felle kritiek rekenen. Onder andere het IFM uitte zijn zorgen en op de financiële markten daalde het Britse pond naar de laagste koers ooit", zo merkte beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx op.

De olieprijzen stegen flink met 4 procent tot bijna 83 dollar voor WTI.

Vanochtend lieten macro-economische cijfers zien dat de Europese industrie krimpt. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde van 49,6 in augustus naar 48,4 in september, de laagste stand in 27 maanden.

"De lelijke combinatie van een recessie in de industrie en toegenomen inflatiedruk zal bijdragen aan de zorgen over de vooruitzichten voor de economie van de eurozone", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "Buiten de eerste coronalockdowns, heeft de industrie sinds het hoogtepunt van de financiële crisis begin 2009 niet meer zo'n grote terugval in de vraag gezien als nu."

Bedrijfsnieuws

VGP verloor in Brussel maar liefst 29 procent. VGP heeft de closing van de joint venture met Allianz Real Estate uitgesteld vanwege de volatiele marktomstandigheden en dat is slecht nieuws volgens de analisten van Kepler Cheuvreux. Maar een echte verrassing is het uitstel ook niet.

Prosus ziet af van de overname van Billdesk. Volgens Prosus is niet aan alle voorwaarden die vooraf aan de overname werden gesteld voldaan, hoewel de Indiase toezichthouder het overnameplan wel goedkeurde. Omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan op 30 september, is de overname automatisch stopzet. Prosus leverde een procent in.

Worldline heeft de verkoop van zijn divisie Terminals, Solutions & Services aan Apollo Funds afgerond, zo maakte de Franse concurrent van de Amsterdamse betaalspecialist Adyen maandagochtend bekend. Wordline daalde in Parijs 3,4 procent, terwijl Adyen 3,0 procent verloor.

Olieaandelen lagen er vanochtend sterk bij, dankzij de flink gestegen olieprijs. Analist Victoria Scholar van Interactive Investor wees ook op de verwachtingen dat OPEC+ een significante productieverlaging door gaat voeren. Woensdag staat een bijeenkomst van het oliekartel gepland. In plaats van online is er toch gekozen voor een fysieke bijeenkomst. Totalenergies won in Parijs 2,1 procent, terwijl Shell en BP in Amsterdam en Londen 2,2 procent bijschreven.

In de DAX leverde Puma liefst 9,5 procent in, in navolging van sectorgenoot Nike dat vrijdag op Wall Street nog circa 13 procent aan waarde verloor. De omzet en winst van de Amerikaanse sportartikelenfabrikant overtroffen in het afgelopen kwartaal de verwachtingen, maar de aandelenkoers daalde, omdat de marges een tik kreeg door hogere transportkosten, verleende kortingen en de effecten van een duurdere dollar. Ook Adidas leverde vanochtend met 5,8 procent aanzienlijk in.

De Zwitserse bank Credit Suisse heeft dit weekend geprobeerd werknemers, investeerders en klanten gerust te stellen over de financiële gezondheid van het bedrijf, na een forse daling van het aandeel en een flinke stijging van de spread op credit default swaps van de bank, zo meldde de Wall Street Journal zondag op basis van ingewijden. Het aandeel daalt maandag 7,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een gemengde, maar weinig spectaculaire opening tegemoet. De S&P wint fractioneel, volgens de futures, terwijl de Nasdaq 0,4 procent inlevert.

De S&P 500 verloor vrijdag 1,5 procent op 3.585,62 punten, de Dow Jones index daalde 1,7 procent op 28.725,51 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent in de min bij een stand van 10.575,62 punten.