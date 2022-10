Erg drukke macroweek in aantocht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan na een erg slechte septembermaand de nieuwe maand in met een goed gevulde macro-economische agenda. Qua bedrijfsnieuws is het vooralsnog rustig. De markten zullen vertrouwen willen tanken na de stevige verliezen van afgelopen maand en een teleurstellend kwartaal. Maandag zijn het de inkoopmanagersindexen voor de industrie in Europa en de VS die inzicht moeten bieden in de staat van de mondiale economie, op woensdag gevolgd door die voor de dienstensector. Op dinsdag kijkt de markt nog naar de Amerikaanse fabrieksorders en de producentenprijzen in de eurozone. Vrijdag bleek de inflatie in de muntunie gestegen naar 10,0 procent. Dinsdag staat er ook een rentebesluit van de Bank of Australia gepland. Begin september verhoogde de centrale bank de rente voor de vierde keer met 50 basispunten. Op woensdag is er het ADP-banenrapport als voorproefje van het officiële rapport op vrijdagmiddag. Donderdag let de markt eerst nog op de Duitse fabrieksorders en de detailhandelsverkopen in de eurozone. Naast het Amerikaanse banenrapport staat op vrijdag ook de industriële productie in augustus op de rol. Verder houdt China de komende week de beurzen gesloten. Belangrijk voor de oliemarkten wordt de bijeenkomst van OPEC+ op woensdag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komen OPEC en bondgenoten in Wenen op het hoofdkantoor van het kartel bijeen. Tot nog toe waren de maandbijeenkomsten digitaal. Volgens analisten kan alleen een aanzienlijke productieverlaging helpen om de dalende olieprijzen een halt toe te roepen. Bloomberg meldde zondag dat OPEC+ een productieverlaging van meer dan 1 miljoen vaten overweegt. De Nederlandse bedrijfsagenda is voor komende week leeg, afgezien van een ex-dividendnotering van Universal Music Group op woensdag. En dat geldt eigenlijk ook voor de internationale agenda. Dinsdag letten beleggers in Signify nog op de cijfers van Acuity Brands en op donderdag zijn er cijfers van de Amerikaanse brouwer en destillateur Constellation Brands. Ook Levi Strauss zal laten weten hoe de jeansverkoop ging. De Belgische bedrijfsagenda is voor komende week ook vrijwel leeg. IEP Invest en Ageas noteren ex-dividend en op donderdag vindt er een extra aandeelhoudersvergadering van Colruyt plaats. Afgelopen week vond de jaarvergadering van Colruyt al plaats en die leverde een winstwaarschuwing op waarna het aandeel hard daalde en Europese sectorgenoten zoals Ahold Delhaize ook een tik kregen. Bron: ABM Financial News

