Europese beurzen voorzichtig omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren donderdag overwegend in het groen. De Stoxx Europe 600 index stijgt 0,3 procent op 418,66 punten, de Duitse DAX stijgt 0,4 procent op 13.084,51 punten, de Franse CAC 40 daalt fractioneel op 6.221,21 punten en de Britse FTSE 100 stijgt 0,6 procent op 7.319,81 punten.

De meeste aandacht gaat volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade uit naar de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die later op de dag verschijnen.

"Het belangrijkste onderwerp voor beleggers en handelaren is met hoeveel de Fed de rente volgende week zal verhogen", aldus Aslam. Sinds de teleurstellende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten is de kans dat de Federal Reserve de rente volgende week met 100 basispunten zal verhogen, toegenomen. Aslam gaat toch uit van 75 punten.

In Europa ligt de focus om de energiesector, aldus Aslam, nadat de Europese Commissie gisteren plannen presenteerde om te gevolgen van de hoge energieprijzen te bestrijden.

"Beleggers zijn niet comfortabel met het idee dat er een solidariteitsbijdrage komt", aldus Aslam. "Zolang de energiecrisis voortduurt, zal de sector ondermaats presteren", aldus de marktanalist. Nutsbedrijven als RWE, Engie en E.ON noteren donderdag dan ook in het rood.

Op macro-economisch vlak was er vanochtend aandacht voor Franse inflatiecijfers. In augustus zwakte de inflatie weliswaar af van 6,1 tot 5,9 procent, maar dit was wel boven het voorlopige cijfer van 5,8 procent.

Verder bleek het handelstekort in de eurozone in juli opgelopen, waarbij de export behoorlijk steeg, maar de import nog veel harder. De arbeidskosten in de eurozone stegen in het tweede kwartaal met 4,0 procent, tegenover een stijging van 4,2 procent in het eerste kwartaal. De loonkosten stegen wel sneller.

De euro/dollar handelt richting de middaghandel rond pariteit. WTI-olie kost donderdag rond de 88 dollar per vat.



Bedrijfsnieuws

Europese bankaandelen zitten in de lift na een analistenrapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank is positief gestemd over bankaandelen en noemt ING aantrekkelijk. Het aandeel stijgt ruim 4 procent in Amsterdam. Société Générale en Deutsche Bank stijgen 1 tot 2 procent.

JDE Peet's verliest 3,5 procent in Amsterdam. JPMorgan zette het koffiebedrijf op Onderwogen en verlaagde het koersdoel naar 29,00 euro. De zakenbank voorspelt dalende volumes en maakt zich zorgen over het marktaandeel in Europa.

Shell wint in Londen een half procent, nadat de energiereus aankondigde dat eind dit jaar CEO Ben van Beurden wordt opgevolgd door Wael Sawan, die nu nog verantwoordelijk is voor de divisie Integrated gas, Renewables and Energy Solutions.

In Frankfurt staat naast de nutsbedrijven ook kledingretailers als Puma en Adidas en chemiebedrijven BASF en Covestro onder druk. In Parijs hebben luxemerken Kering en Hermes het lastig.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen lijken donderdag vooralsnog dicht bij huis te blijven. Richting de middaghandel noteert de S&P 500-future licht hoger en verliest de Nasdaq-future licht terrein.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 3.946,01 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 31.135,09 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.719,68 punten.