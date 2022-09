Alphabet mist juridische slag in Android-zaak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft woensdag een juridische tegenslag moeten incasseren nu het Europees Hof in Luxemburg woensdag een miljardenboete uit 2018 van de Europese Unie onderschreef. De boete werd Google opgelegd vanwege misbruik van de marktpositie van het besturingssysteem Android om zoekmachine Google en browser Chrome te bevoordelen. Met de uitspraak van het Hof ziet het er naar uit dat Google zich moet houden aan de voorschriften die de EU in 2018 opstelde ter voorkoming van misbruik en om cliënten binnen de Europese Unie een keuze in de verschillende zoekmachines te geven. Wel verlaagde de rechter de boete met 5 procent tot 4,1 miljard euro. Google overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan. Bron: ABM Financial News

