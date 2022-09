Accsys in overleg over problemen in Hull

(ABM FN-Dow Jones) Accsys is in gesprek met de andere leden van het consortium dat de Tricoya-fabriek in het Engelse Hull bouwt over aanvullende financiering, de oplopende kosten en dalende winstgevendheid onder invloed van de hoge aardgasprijzen. Dat maakte het bedrijf met een notering in Amsterdam maandag bekend.

De bouw van de Tricoya-fabriek in het Engelse Hull kampte met vertragingen waardoor de verwachte totale kosten voor het project opliepen naar 94 tot 103 miljoen euro, meldde Accsys op 30 juni.

Inmiddels is het consortium in overleg over de winstgevendheid bij de hogere aardgasprijzen en zijn de bouwactiviteiten teruggeschaald om kosten te besparen. Daarom is het niet langer waarschijnlijk dat de fabriek nog dit jaar operationeel wordt, aldus Accsys. Ook zullen de kosten waarschijnlijk verder oplopen. Er is geen overeenstemming bereikt over de opties voor de financiering voor de extra kosten.

Accsys heeft een overbruggingslening tot 8 miljoen euro geaccordeerd om door te kunnen gaan met bouwen.

"Op dit moment onderzoekt en evalueert het bestuur van Accsys alle beschikbare opties voor de Hull-fabriek", aldus het bedrijf.

Omzet in Arnhem

Accsys heeft in de afgelopen vijf maanden ongeveer evenveel omzet geboekt met Accoya als een jaar eerder, doordat hogere verkoopprijzen compenseerden voor lagere volumes.

De volumes lagen 24 procent lager op 18.803 kubieke meter, door de sluiting van de Accoya-fabriek in Arnhem in april en mei, zoals eerder was gemeld, rond de voltooiing van de vierde reactor. De vraag naar Accoya blijft groter dan het aanbod, aldus Accsys.

Sinds mei 2022 zet het bedrijf een energiepremie op de verkoopprijs, om de kosten te beheersen van de hoge gasprijzen en de grondstoffen die het bedrijf in Arnhem gebruikt voor de verduurzaming van het hout.

Reactor 4 had defecte apparatuur, zoals gemeld op 30 juni, en dat is binnen de verwachte tijd opgelost. De reactor heeft de eerste commerciële lading verwerkt en is nu operationeel. De jaarlijkse productiecapaciteit zal met de nieuwe reactor met 33 procent toenemen tot 80.000 kubieke meter. Dit niveau zal over twee jaar worden bereikt, verwacht Accsys.

Tennessee

De bouw van de Accoya-fabriek in Tennessee in de Verenigde Staten blijft goed vorderen. Dit moet over twee jaar een capaciteit van 43.000 kubieke meter opleveren met ruimte om uit te breiden naar 160.000 kubieke meter per jaar.