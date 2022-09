Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag op de eerste dag van september flink lager, waarmee de onzekerheid van augustus nog even voortduurde. De brede STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 1,5 procent op 409,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,2 procent naar 12.685,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,5 procent met een stand van 6.031,55 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 1,4 procent naar 7.181,10 punten. "De Europese aandelenmarkten beginnen de dag met een verkoopgolf", stelde analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG, die opmerkte dat de futures op Wall Street er niet veel beter uitzien. "Rente, inflatie en recessiezorgen sturen de gedachten van beleggers en leiden tot scepsis op de markt", aldus Bouhmidi. Beleggers hadden donderdag oog voor de inkoopmanagersindex voor de grootste Europese industrieën. Zo bleek dat de industrie in de eurozone iets harder dan eerder verwacht kromp. De index van de industriële activiteit in de eurozone kwam op 49,6 uit, tegen een verwachte 49,7. “Teruglopende verkopen hebben er niet alleen voor gezorgd dat steeds meer fabrieken hun productie verlagen, maar leiden er ook toe dat warenhuizen met de grootste voorraden sinds 25 jaar blijven zitten”, aldus econoom Chris Williamson van Markit. Terwijl de industrie in Italië en Duitsland kromp, wist de Franse industrie onverwacht te groeien. In Spanje herstelde de industrie, maar bleef desondanks krimpen. In Nederland vertraagde de groei. Olie noteerde donderdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 87,98 dollar, terwijl voor een november-future Brent 93,96 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0025. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0012 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0045 op de borden.



Bedrijfsnieuws Pernod Ricard heeft in het afgelopen boekjaar de omzet sterk zien toenemen en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. De koers van het aandeel noteerde 0,7 procent lager. Net als op de laatste dag van de vorige maand noteerden in Parijs en Frankfurt de meeste aandelenkoersen in de hoofdgraadmeters lager. Vandaag waren de verschillen op dagbasis groter dan de voorgaande handelsdagen het geval was. Zo verloor in Parijs de koers van het aandeel ArcelorMittal 5,8 procent en tekenden zich hier dertien aandelenkoersen met een verlies van meer dan 2 procent af. In Parijs waren dat er zestien. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,9 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,8 procent tot 3.955,00 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 31.510,43 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 11.816,20 punten. Bron: ABM Financial News

