ECB verlaagt rente met 25 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente met 25 basispunten verlaagd. Dit was exact zoals beleggers ook hadden verwacht.

De basisrente komt op 4,25 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,50 procent en de depositofaciliteit op 3,75 procent.

De vraag in aanloop naar het rentebesluit van vandaag was vooral wat de ECB van plan is in de rest van 2024.

"Het is onwaarschijnlijk dat de ECB de rente verlaagt als het niet verwacht dat nog minimaal een of twee keer te zullen doen", aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank in een vooruitblik.

Maar, zo erkende de marktanalist van Rabobank, de laatste inflatiecijfers benadrukken dat een volgende renteverlaging nog wel even op zich kan laten wachten en dat er duidelijk een risico is dat de versoepelingscyclus wordt afgebroken.

Actuele cijfers over de maand mei lieten afgelopen vrijdag zien dat de inflatie in de eurozone is toegenomen tot 2,6 procent, waar 2,5 procent was voorzien. In april stond de inflatie op 2,4 procent. Ook de kerninflatie, die voor de ECB belangrijk is, nam toe, van 2,7 naar 2,9 procent.

"Als de ECB ervoor kiest de rente in deze cyclus te verlagen, zou dit de inflatiedruk op de middellange termijn kunnen vergroten, waardoor het inflatieprobleem blijft voortduren", schreef Peter Garnry van Saxo Bank in zijn vooruitblik.

Kortom, was het een "one and done" vandaag, aldus econoom Carsten Brzeski van ING, of volgt er een cyclus van verlagingen?

Daarvoor kijkt de markt vooral uit naar wat voorzitter Christine Lagarde vanmiddag in haar toelichting te zeggen heeft.