Vlakke opening Wall Street in zicht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet, zonder merkbare reactie op de renteverlaging door de Europese Centrale Bank. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening tot 0,1 procent in het rood, waar ze eerder een fractie hoger stonden. Handelaren verwachten een voorzichtige tred bij de ECB onder voorzitter Christine Lagarde. Na de aangekondigde renteverlaging met een kwart procentpunt donderdag, de eerste in vijf jaar,- zullen er voor het einde van het jaar nog één of twee verlagingen volgen, verwacht Deutsche Bank. Ander economisch nieuws kwam van de wekelijkse nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, die licht stegen in de afgelopen week, en de Amerikaanse handelsbalans in april, die een 9 miljard groter tekort liet zien in april, omdat de import veel harder groeide dan de export. Er is ook aandacht voor het banenrapport van vrijdag, dat een hint kan geven wanneer de Fed de rente zal gaan verlagen. In Europa werd de toon gezet door technologie-aandelen zoals ASML en vooral SAP, dat bijna 4 procent steeg, terwijl ook luxe-producenten LVMH en Kering een positieve draai gaven aan de Euro Stoxx 600 index. De olieprijs steeg. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent tot 74,56 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,5 procent duurder werd op 78,85 dollar. De recente verkoopgolf op de oliemarkt is volgens beleggers overdreven, ondanks een groeiende voorraad ruwe olie in de VS in de afgelopen week. De euro/dollar noteerde op 1.0880. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0875 op de borden. Bedrijfsnieuws Het aandeel Five Below gaat naar verwacht 18 procent lager van start, nadat het bedrijf zijn winstverwachting verlaagde, omdat inflatie het koopgedrag beïnvloedt van consumenten met lage inkomens. Lululemon Athletica gaat meer aandelen inkopen na meevallende winst- en omzetcijfers. Het aandeel stond voorbeurs 9 procent hoger. Nvidia steeg voorbeurs verder, met 1,4 procent bij hoge volumes, een dag nadat het aandeel ruim 5 procent meer waard werd en een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar kreeg. Vrijdag wordt het aandeel van de AI-moloch door tien gesplitst. Robinhood neemt cryptobeurs Bitstamp over, bleek donderdag. De deal in contanten zal circa 200 miljoen dollar bedragen, verwacht de mobiele broker die 2 procent hoger lijkt te starten. De Federal Trade Commission onderzoekt een deal van Microsoft met een AI-startup, Inflection AI, die zou zijn opgezet om een mededingingsonderzoek te ontlopen. Microsoft nam in maart de medeoprichter en bijna alle medewerkers van Inflection AI in dienst. Ook betaalde Microsoft 650 miljoen dollar als licentiefee om de technologie te mogen gebruiken. Een AI-project van Facebook-eigenaar Meta heeft intussen te maken met klachten van privacy-belangengroepen in elf Europese landen, omdat data van gebruikers worden gebruikt om AI-programma's te trainen. De lobbygroep uit Wenen wil dat toezichthouders het project stoppen voordat Meta zijn privacybeleid wijzigt op 26 juni. Mícrosoft en Meta lijken beide licht lager te gaan openen donderdag. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger met stevige winst voor de technologiesector. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,2 procent tot 5.354,03 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.807,33 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 17.187,90 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.