Grubhub bezorgt koffie van Starbucks

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub gaat de producten van Starbucks in de VS bezorgen. Dit maakten beide bedrijven donderdag bekend. Starbucks is het meest gezochte bedrijf dat nog niet beschikbaar is op Grubhub's Marketplace. Dat verandert met de vandaag aangekondigde samenwerking tussen het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway en de populaire koffieketen. Vanaf juni wordt Starbucks Delivery met behulp van Grubhub uitgerold in Pennsylvania, Colorado en Illinois. Nationale dekking volgt vermoedelijk in augustus dit jaar. Klanten kunnen hun bestellingen bij Starbucks via Grubhub volgen, van voorbereiding tot aflevering. Er werden donderdag geen financiële details gedeeld. Bron: ABM Financial News

