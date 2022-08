Fed blijft agressief rente verhogen

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve ziet voorlopig geen reden om zijn agressieve rentebeleid aan te passen en zal de rentes blijven verhogen tot men er zeker van is dat de inflatie onder controle is. Dit was de boodschap van voorzitter Jerome Powell vrijdag in zijn toespraak tijdens het jaarlijkse symposium voor centrale banken in Jackson Hole in Wyoming.

De Fed "zal er zeker van moeten zijn dat de inflatie aan het dalen is", zei Powell in zijn speech.

De markt hoopte vooraf op meer duidelijkheid over de omvang van een renteverhoging in september en misschien zelfs wel een verandering in toon, nu de inflatie in de Verenigde Staten lijkt af te koelen.

De PCE-inflatie kwam in juli op jaarbasis uit op 6,3 procent, tegenover 6,8 procent in juni, zo bleek vanmiddag. De kerninflatie zakte van 4,8 naar 4,6 procent, waar 4,7 procent werd verwacht. Ook de inflatiedata zoals de Universiteit van Michigan die meet, toonden een afkoeling.

"Het is een bemoedigend signaal, dat de prijzen een eerste afkoeling laten zien, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. De weg naar een door de Federal Reserve gewenst inflatie van 2 procent is met 6,3 procent op jaarbasis in juli nog lang", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Die boodschap had Powell ook in Jackson Hole. Hij noemde de lagere inflatie in juli welkom, maar niet voldoende om de beleidskoers te veranderen. Volgens de Fed-voorzitter kost het tijd om prijsstabiliteit, een inflatie rond de 2 procent, te bereiken en vraagt dit om "krachtige actie" van de Fed.

De verbetering van één maand "blijft ver achter" bij wat de centrale bank verwacht, aldus Powell.

Optimistischer is Powell over de Amerikaanse economie, die ondanks "gemengde signalen" over de groei, "onderliggend" sterk blijft.

Vrijdag werd bekend dat de persoonlijke inkomens en bestedingen in juli een stuk minder hard zijn gestegen dan verwacht. De inkomens stegen met 0,2 procent, waar een plus van 0,6 procent was voorzien. De uitgaven liepen met slechts 0,1 procent op, terwijl een stijging van 0,5 procent was voorspeld.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade worden "consumenten in een hoek gedrukt en dat zal een negatieve invloed hebben op de economie."

Powell erkende in zijn toespraak dat het terugdringen van de inflatie gepaard gaat met economische pijn voor "huishoudens en bedrijven", maar dat de pijn nog een stuk groter wordt als de Fed er niet in slaagt om de inflatie naar beneden te krijgen.

"We brengen onze beleidskoers doelbewust naar een niveau dat voldoende restrictief zal zijn om de inflatie terug te brengen naar 2 procent", aldus Powell. Als de federal funds rate op een "neutraal" niveau zitten, dat wil zeggen dat het de economische groei niet schaadt, is dat nog geen moment "om te stoppen of pauzeren", volgens de Fed-voorzitter, omdat de inflatie zo hoog is en de arbeidsmarkt krap.

De Fed verhoogde de rente in juni en juli met 75 basispunten en de vraag is wat er in september gebeurt. Powell zei vrijdag dat het volgende rentebesluit zal afhangen van het complete economische plaatje dat inkomende macrodata schetsen en de vooruitzichten. Hij deed geen concrete uitspraken over de omvang van de verhoging in september.

Powell erkende dat de centrale bank het tempo van de renteverhogingen "op een bepaald moment" zal kunnen vertragen. Vooralsnog gaat de Fed ervanuit dat de rente eind dit jaar net onder de 4 procent staat. Momenteel noteert de federal funds rate in een bandbreedte van 2,25 tot 2,50 procent.

Een meerderheid van de markt rekent volgens de CME FedWatch Tool op een renteverhoging van 75 basispunten in september. Na de inflatiedata die vanmiddag verschenen, daalde die verwachting even tot onder de 50 procent.

"We zullen doorgaan totdat we er zeker van zijn dat de klus geklaard is", aldus Powell.

Het volgende rentebesluit van de Fed wordt op 21 september genomen.