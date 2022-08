Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een rode opening tegemoet. De futures op de S&P500 dalen richting de openingsbel in New York 1,0 procent.

De Amerikaanse beurzen bleven donderdag al dicht bij huis. Volgens analisten van Danske Bank zoeken beleggers momenteel naar richting. Er is veel onzekerheid over de beleidskoers van de Federal Reserve. De inflatie lijkt af te koelen, maar veel Fed-bestuurders willen de rente in een hoog tempo blijven verhogen.

Donderdag zei Fed-bestuurder James Bullard dat de rente wat hem betreft in september opnieuw met 75 basispunten omhoog kan. Een ruime meerderheid van de markt ging er de afgelopen tijd juist vanuit dat de rente met 50 basispunten zou worden verhoogd. Inmiddels wordt de kans op een verhoging met 50 punten ingeschat op bijna 55 procent, volgens de FedWatch Tool van CME Group. De overige 45 procent rekent op 75 basispunten.

Bullards collega van de Kansas Fed, Esther George, was iets voorzichtiger. Volgens haar is de vraag hoe snel de rente verder omhoog moet, "iets is waar mijn collega's en ik over zullen blijven discussiëren, maar ik denk dat de richting vrij duidelijk is."

Zowel Bullard als George hebben stemrecht binnen het beleidscomité van de Fed.

"De Fed heeft deze week bevestigd dat ze het proces om de rente te verhogen, niet zal vertragen, hoewel handelaren denken dat de Fed afhankelijk zal blijven van macrogegevens", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"De economische cijfers die deze week zijn vrijgegeven, zijn nijpend en bevestigen dat de Amerikaanse economie vertraagt en dat de economische activiteit zwak is", aldus Aslam.

"Beleggers kijken uit naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens het Jackson Hole-symposium op 26 augustus", aldus Danske Bank. Het jaarlijkse symposium van centrale banken in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming vindt eind volgende week plaats.

De Amerikaanse tienjaarsrente is vrijdag gestegen tot 2,96 procent en de tweejarige variant tot 3,27 procent. De euro/dollar daalt tot 1,0056. WTI-olie is weer onder de 90 dollar per vat gedoken en kost 88,50 dollar. Dat is ruim 2 procent minder dan gisteren.

Aslam van AvaTrade wees ook op de verkoopgolf op de cryptomarkt, waar bitcoin zo'n 9 procent verliest en ethereum ruim 10 procent.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig.

Bedrijfsnieuws

DoorDash noteert voorbeurs 2,5 procent lager. Just Eat Takeaway heeft een overeenkomst bereikt over de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Verder liet Just Eat Takeaway weten onverminderd te kijken naar de gedeeltelijke of volledige verkoop van zijn Amerikaanse onderdeel Grubhub.

Applied Materials lijkt vrijdag een procent hoger te gaan openen. De toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst behaald als gevolg van de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, maar de winst was wel beter dan verwacht.

Meme-aandeel Bed Bath & Beyond is zeer beweeglijk deze week. Na een aantal fllinke koerssprongen, verloor het aandeel donderdag bijna 20 procent, nadat bekend werd dat één van de belangrijkste investeerders zijn volledige belang heeft verkocht. Vrijdag ligt een openingsverlies van 43 procent in het verschiet.

Deere opende vanmiddag de boeken. De winst bleek afgelopen kwartaal lager dan analisten hadden verwacht, en de fabrikant van landbouwmachines verlaagde de outlook voor het hele boekjaar, na deze meermaals te hebben verhoogd. Het aandeel daalt voorbeurs ruim 4 procent.

General Motors gaat weer dividend uitkeren. Dit meldde de Amerikaanse autofabrikant vrijdagmiddag. In de afgelopen twee jaar keerde GM geen dividend uit vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. Het nieuwe kwartaaldividend is vastgesteld op 0,09 dollar per aandeel en wordt uitbetaald op 15 september. Verder verhoogt GM zijn aandeleninkoopprogramma van 3,3 naar 5,0 miljard dollar. Het aandeel General Motors stijgt vrijdag voorbeurs 1,5 procent.

Slotstanden

De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.283,74 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.999,04 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger bij een stand van 12.965,34 punten.