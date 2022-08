Europese beurzen op winst

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren dinsdag rond het middaguur opnieuw hoger, gesteund door mijnbouwers na sterke cijfers van BHP Group, terwijl de energiecrisis zijn schaduw blijft werpen.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,24 procent tot 443,44 punten, de Duitse DAX won 0,6 procent op 13.897,22 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plus van 0,3 procent op 6.587,89 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,6 procent hoger op 7.551,16 punten.

De energiecrisis houdt de koerswinsten beperkt. Duitsland blijft last houden van een lage waterstand in de Rijn. Het land heeft een gasheffing voor consumenten ingevoerd, waardoor de inflatie in Duitsland langer hoog kan blijven en wat de Europese Centrale Bank meer problemen geeft, volgens ING.

Analist Christian Reicherter van DZ Bank denkt dat een recessie in Europa onvermijdelijk is vanwege de huidige energiecrisis. De analist mikt op een Duitse tienjaarsrente van 0,90 procent in de komende drie maanden, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met 1,75 procent. Door de huidige onzekerheden is de kans echter klein dat de rentes zijwaarts zullen bewegen.

De Britten hadden voor het eerst in meer dan twintig jaar voor twee kwartalen op rij een handelstekort met de Verenigde Staten, door de sterke dollar en stijgende importen van brandstoffen, meldde Ebury.

De Britse werkloosheid steeg afgelopen kwartaal licht.

De olieprijs daalde. Een september-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 89,03 dollar, terwijl een oktober-future Brent 0,8 procent lager bewoog op 94,31 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0137. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0162 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Mijnbouwer BHP zag de winst bijna verdriedubbelen, van 11,3 miljard tot 30,9 miljard dollar, deels door hogere prijzen voor steenkool en deels door de afstoting van het oliebedrijf dat is gefuseerd met Woodside Energy Group. Het aandeel steeg 4 procent in Londen.

GlaxoSmithKline neemt het Amerikaanse Affinivax over. De Britse farmaciegigant steeg 3 procent.

Luxegoederen deden het goed in de grote markten in het afgelopen kwartaal, stelde Bank of America in een rapport. Aandelen LVMH, Richemont en Hermes, Prada, Moncler en Swatch stonden dinsdag allemaal lager.

Delivery Hero heeft bij zijn definitieve halfjaarcijfers de verwachtingen voor het jaar gehandhaafd. Het bedrijf rekent op een aangepaste EBITDA-marge van 1,5 tot 1,6 procent negatief, en is naar eigen zeggen versneld op weg naar winstgevendheid. Het aandeel steeg 11,5 procent.

Just Eat Takeaway.com liftte mee op het positieve bericht van de Duitse rivaal en steeg 4,3 procent.



H&M keert weer terug naar het e-commerceplatform van Alibaba, na een afwezigheid van zestien maanden. Het Zweedse bedrijf besloot indertijd om geen afnemer te zijn van producten uit de Chinese regio Xinjiang. Het aandeel won 0,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten maandag hoger. De S&P 500 steeg 0,4 procent op 4.297,14 punten, de Dow Jones index sloot 0,5 procent in de plus op 33.912,44 punten en de Nasdaq won 0,6 procent op 13.128,05 punten.