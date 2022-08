Scherp omzetherstel Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in de eerste helft van 2022 een flink hogere omzet behaald, maar de bussenbouwer leed nog wel verlies. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de producent van elektrische bussen uit Deurne. De omzet steeg volgens Ebusco sterk van 5,2 miljoen naar 37,1 miljoen euro. Dit is volgens de bussenbouwer vooral te danken aan de hoge orderinstroom in de tweede helft van 2021. De brutomarge verbeterde met 10,7 procentpunt naar 16,2 procent, "ondanks verschillende tegenwinden". De EBITDA was 15,2 miljoen euro negatief. Dit schreef Ebusco toe aan het op stoom komen van de productie. Onder de streep restte een nettoverlies van 14,1 miljoen euro. Een jaar eerder was het verlies nog 5,8 miljoen euro. Ebusco had eind juni nog 151,4 miljoen euro in kas. Het orderboek staat op 1.307 bussen, waarvan 729 exemplaren in optie zijn. En volgens Ebusco worden er momenteel veel nieuwe projecten aanbesteed. Ebusco herhaalde dat het voor 2022 een "scherpe omzetstijging" voorziet. Wel wees CEO Bijvelds op de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Dat levert vertragingen op en hogere kosten. Bron: ABM Financial News

