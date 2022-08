Update: Scherp omzetherstel Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in de eerste helft van 2022 een flink hogere omzet behaald, maar de bussenbouwer leed nog wel verlies. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de producent van elektrische bussen uit Deurne.

De omzet steeg volgens Ebusco sterk van 5,2 miljoen naar 37,1 miljoen euro. Dit is volgens de bussenbouwer vooral te danken aan de hoge orderinstroom in de tweede helft van 2021.

"Blij dat er een forse stijging van de omzet is, na het wegvallen van omzet in de coronacrisis", zei CEO Peter Bijvelds tegen ABM Financial News.

De brutomarge verbeterde met 10,7 procentpunt naar 16,2 procent, "ondanks verschillende tegenwinden". Daarmee is de marge nog niet op het niveau dat Bijvelds zou willen zien. Doel is om terug te keren naar de 35 procent van voor de coronacrisis. "Daar vechten we elke dag voor."

De topman wees op de sterk gestegen kosten, door hogere inkoopkosten voor grondstoffen, maar ook voor transport. Waar eerder werd gekozen voor zeetransport laat Ebusco nu onderdelen per vliegtuig komen, zodat ze er op tijd zijn. En de prijs voor lithium is volgens de CEO met 450 procent gestegen, en dat is het zwaarste bestanddeel voor de batterij die het bedrijf gebruikt, lichtte hij toe. En ook de dollar helpt niet, aldus Bijvelds. "Wij kopen in in dollars en verkopen in euro's."

Probleem is ook dat die gestegen kosten niet kunnen worden doorberekend in oude contracten. Pas sinds eind dit jaar zijn de contracten hierop aangepast en mag Ebusco die kostenstijgingen wel doorrekenen.

Volgens Bijvelds "zit er een forse markt" aan te komen, reden ook dat bijvoorbeeld het aantal werknemers is opgeschaald van 221 naar 492. Maar dit laatste is dus ook terug te zien in de marge.

De EBITDA was 15,2 miljoen euro negatief. Dit schreef Ebusco toe aan het op stoom komen van de productie. Onder de streep restte een nettoverlies van 14,1 miljoen euro. Een jaar eerder was het verlies nog 5,8 miljoen euro.

Ebusco had eind juni nog 151,4 miljoen euro in kas.

Het orderboek staat op 1.307 bussen, waarvan 729 exemplaren in optie zijn. En volgens Ebusco worden er momenteel veel nieuwe projecten aanbesteed. Bijvelds merkte op dat Ebusco inmiddels deelneemt aan de eerste aanbesteding in de VS.

Ebusco herhaalde dat het voor 2022 een "scherpe omzetstijging" voorziet. Dit jaar zal het bedrijf 285 bussen produceren die meetellen in de omzet. "Dat heeft nog veel voeten in de aarde, maar daar houden we wel aan vast", aldus Bijvelds.

Het aandeel Ebusco daalt donderdag 3,5 procent.

Update: om toelichting CEO en koers toe te voegen.