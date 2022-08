Meme-aandelen in trek op verdeeld Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven maandag dicht bij huis. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.140,06 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 32.832,54 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 12.644,46 punten.

"De markten zijn nog steeds het banenrapport van vrijdag aan het verteren", aldus strateeg Kiran Ganesh van UBS. De meevallende banengroei is volgens sommige analisten een signaal dat de Amerikaanse economie inderdaad niet in een recessie zit, wat goed nieuws is. Anderzijds zou dit dan ook weer reden zijn voor de Federal Reserve om agressiever de rente te verhogen.

Volgens analisten van SEB schat de markt de kans op een derde renteverhoging in september van 75 basispunten nu in op bijna 70 procent.

Woensdag wordt een belangrijke dag voor beleggers, ook in het kader van het Fed-beleid, wanneer het Amerikaanse inflatiecijfer voor juli gepubliceerd wordt. Dit zou de markt richting moeten geven. Verder krijgen beleggers deze week nog een paar bedrijfscijfers voorgeschoteld, waaronder die van Disney woensdag.

Het muntpaar euro/dollar koerste maandagavond op 1,0190. WTI-olie kostte ruim 90 dollar.

Bedrijfsnieuws

Nvidia heeft een omzetwaarschuwing uitgestuurd vanwege een tegenvallende omzet in de gamingdivisie. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers van het Amerikaanse bedrijf. Het aandeel verloor ruim 6 procent.

Het aandeel Bed Bath & Beyond handelde maandag liefst 38 procent hoger. Vrijdag sloot Bed Bath & Beyond ook al bijna 33 procent hoger. Persbureau Bloomberg wees erop dat ook andere 'meme-aandelen', zoals AMC Entertainment en GameStop, de wind in de rug hebben, maar dat Bed Bath & Beyond de absolute koploper is. AMC steeg 7,5 procent en GameStop ruim 8 procent.

Berkshire Hathaway heeft in het tweede kwartaal verlies geleden, maar operationeel draaide het bedrijf veel beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsvehikel van de vermaarde belegger Warren Buffett. Het aandeel steeg licht.

BioNTech presteerde in het tweede kwartaal onder de verwachting. Zo boekte de producent van coronavaccins een omzet van 3,2 miljard euro en een winst per aandeel van 6,45 euro, ruim minder dan de 10,77 euro per aandeel vorig jaar in dezelfde periode. Analisten hadden op respectievelijk 3,96 miljard en 7,44 euro gemikt. Het aandeel daalde 8 procent.

Carlyle Group verloor 6 procent na het onverwachte vertrek van zijn CEO.