'Sterke ledenaanwas Basic-Fit' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar een sterke ledenaanwas gerealiseerd. Dit oordeelde analist Marc Zwartsenburg van ING vrijdag. Basic-Fit verwacht aan het einde van het jaar 3,5 miljoen leden te hebben, waar het eerder nog uitging van 3,2 miljoen leden. ING mikt zelf op 3,35 miljoen leden. De onderliggende EBITDA kwam in de eerste jaarhelft uit op 60,2 miljoen euro tegenover de 84,7 miljoen euro waarop ING mikte. Het lagere resultaat is vooral het gevolg van fasering, gezien de outlook voor de EBITDA dit jaar licht boven de verwachting van ING ligt. Hogere marketingkosten en een lagere omzet uit overige activiteiten drukten op het resultaat, aldus Zwartsenburg. ING zag dat Basic-Fit wel de EBITDA-outlook verlaagde voor heel 2022. De consensus hield al rekening met een lager resultaat, aldus Zwartsenburg. "Belangrijker is dat het ledenbestand sneller dan verwacht groeit." ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 53,00 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend met 1,3 procent tot 38,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.